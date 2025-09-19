Weather Update: राजस्थान में यह कैसी मानसून की विदाई ! पिछले 24 घंटे में यहां हुई अतिभारी बारिश

Heavy Rainfall: जयपुर। राजस्थान में मानसून के विदाई चरण के बावजूद बरसात का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। उदयपुर जिले के मावली में सर्वाधिक 117 मिमी वर्षा हुई, जिसे अतिभारी श्रेणी में माना गया। वहीं, चित्तौडगढ़़ और प्रतापगढ़ जिलों में भी भारी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि अन्य कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात देखने को मिली।
मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश पर बने परिसंचरण तंत्र का असर राजस्थान पर भी पड़ रहा है। इसके चलते 18 से 22 सितम्बर तक पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा, उदयपुर और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
विभाग के अनुसार पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में अगले तीन-चार दिन तक बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं बिजली चमकने के साथ झमाझम हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और मौसम सुहावना बना रहेगा।