Weather Update: राजस्थान में यह कैसी मानसून की विदाई ! पिछले 24 घंटे में यहां हुई अतिभारी बारिश

Heavy Rainfall: जयपुर। राजस्थान में मानसून के विदाई चरण के बावजूद बरसात का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। उदयपुर जिले के मावली में सर्वाधिक 117 मिमी वर्षा हुई, जिसे अतिभारी श्रेणी में माना गया। वहीं, चित्तौडगढ़़ और प्रतापगढ़ जिलों में भी भारी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि अन्य कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात देखने को मिली।