Rajasthan Rain: राजस्थान में फिर सक्रिय होगा मानसून, इन जिलों में ‘ताबड़तोड़’ बारिश की आशंका

Heavy Rain in Rajasthan: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 3-4 दिन दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, जोधपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर, सिरोही और जैसलमेर जिलों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई है।