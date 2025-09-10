Rajasthan Rainfall Update: राजस्थान में 100 दिनों की रिकॉर्ड बारिश, अब अगले 7 दिन धूप खिलेगी?



लगातार हुई बारिश से राज्य के बांध भी लबालब हो गए हैं। राजस्थान के कुल 693 बांधों में से 437 पूरी तरह भरकर ओवरफ्लो हो चुके हैं, जबकि 164 बांध 25 से 90 प्रतिशत तक भर चुके हैं। बीसलपुर बांध से तो 24 जुलाई से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इस बार 63 फीसदी से ज्यादा बांधों का फुल होना किसानों और आमजन के लिए राहत का संकेत है।