Rajasthan Rain: अक्टूबर में भी होगी झमाझम बारिश… मौसम विभाग ने 7 दिनों का जारी किया अलर्ट, फिर एक्टिव हुआ नया सिस्टम

Rajasthan Rain मौसम विभाग ने प्रदेश के भीतर 7 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना जताई है। इसमें अक्टूबर के शुरुआती दिन भी शामिल हैं।

जयपुर

Kamal Mishra

Sep 27, 2025

Rain in Rajasthan
राजस्थान में बारिश का अलर्ट (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर बारिश की बड़ी चेतावनी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के भीतर 7 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बना नया सिस्टम आज तीव्र होकर अवदाब में बदलेगा, जिसका असर सीधा राजस्थान पर पड़ेगा।

मौसम विभाग के मुताबिक, 26 सितंबर को राज्य के सभी भागों से मानसून विदा (Withdraw) हो चुका है। इस बार प्रदेश से मानसून की विदाई सामान्य से चार दिन पहले ही हो गई। वहीं मौजूदा समय में उ.प. व मध्य बंगाल की खाड़ी में एक वेल मार्क लो प्रेशर बना हुआ है। इसके 27 सितंबर के आसपास दक्षिणी उड़ीसा व उत्तरी आंध्र प्रदेश तट पर तीव्र होकर अवदाब बनने की प्रबल संभावना है।

इन इलाकों में बारिश का अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम के प्रभाव से 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान राज्य के पूर्वी, दक्षिणी-पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग व आसपास के क्षेत्र में मेघगर्जन के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है।

पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावना

दूसरी तरफ मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 4-5 दिन मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना जताई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम का अधिक असर पूर्वी राजस्थान में दिखेगा। ऐसे में बांसवाड़ा, कोटा, करौली, उदयपुर, अलवर आदि पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश होने की प्रबल संभावना है।

रात का तापमान गिरा

फिलहाल, 3-4 दिनों से पूर्वी राजस्थान में भी बारिश न के बराबर हुई है। लगभग पूरे राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है। दिन में तेज धूप हो रही है। हालांकि, रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, मौजूदा समय में रात के तापमान में 4-5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज हुई है।

Yellow Alert: मौसम विभाग ने दशहरा पर भी दी बारिश की चेतावनी, 27-28-29-30 सितंबर के लिए IMD का येलो अलर्ट जारी
कोटा

IMD latest forecast

राजस्थान में बाढ़

Rajasthan Weather News

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

27 Sept 2025 06:20 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Rain: अक्टूबर में भी होगी झमाझम बारिश… मौसम विभाग ने 7 दिनों का जारी किया अलर्ट, फिर एक्टिव हुआ नया सिस्टम

