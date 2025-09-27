Rajasthan Rain: अक्टूबर में भी होगी झमाझम बारिश… मौसम विभाग ने 7 दिनों का जारी किया अलर्ट, फिर एक्टिव हुआ नया सिस्टम

मौसम विभाग के मुताबिक, 26 सितंबर को राज्य के सभी भागों से मानसून विदा (Withdraw) हो चुका है। इस बार प्रदेश से मानसून की विदाई सामान्य से चार दिन पहले ही हो गई। वहीं मौजूदा समय में उ.प. व मध्य बंगाल की खाड़ी में एक वेल मार्क लो प्रेशर बना हुआ है। इसके 27 सितंबर के आसपास दक्षिणी उड़ीसा व उत्तरी आंध्र प्रदेश तट पर तीव्र होकर अवदाब बनने की प्रबल संभावना है।