Yellow Alert: मौसम विभाग ने दशहरा पर भी दी बारिश की चेतावनी, 27-28-29-30 सितंबर के लिए IMD का येलो अलर्ट जारी

IMD Rain Alert: राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है। सबसे ज्यादा बारिश राजसमंद के नाथद्वारा क्षेत्र में 2.0 मिमी रिकॉर्ड की गई।
म्यांमार के पास बंगाल की खाड़ी में एक परिसंचरण तंत्र सक्रिय है, जो अगले 12 घंटे में तेज होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदल सकता है। इसके प्रभाव से आज यानी 26 सितंबर के आसपास दक्षिणी उड़िसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश तट पर दबाव बनने की संभावना है।
इस सिस्टम के चलते 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक राजस्थान के पूर्वी, दक्षिणी-पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। ऐसे में दशहरे पर भी बारिश की संभावना है। खासकर उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा।
मौसम विभाग ने 27 से 30 सितंबर तक कई जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है।
27 सितंबर को बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में
28 सितंबर को बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सलूम्बर और उदयपुर में
29 सितंबर को बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़ और सलूम्बर में
30 सितंबर को बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़ और सलूम्बर में अलर्ट जारी किया है।