Yellow Alert: मौसम विभाग ने दशहरा पर भी दी बारिश की चेतावनी, 27-28-29-30 सितंबर के लिए IMD का येलो अलर्ट जारी

इस सिस्टम के चलते 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक राजस्थान के पूर्वी, दक्षिणी-पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। ऐसे में दशहरे पर भी बारिश की संभावना है। खासकर उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा।