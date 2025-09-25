IMD का बड़ा अपडेट, बंगाल की खाड़ी में बन रहा ऐसा सिस्टम, पलटी मारेगा मानसून, 6 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट जारी

जयपुर। राजस्थान के बांसवाड़ा और झालावाड़ के आंशिक हिस्सों को छोड़ पूरे राजस्थान से मानसून की विदाई हो गई है। राज्य में शुक्रवार तक बारिश दौर थमेगा। इसके बाद एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी से आएगा, जिसके प्रभाव से प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी जिलों में बारिश का दौर शुरू होगा।
मौसम केन्द्र के अनुसार भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर से भी मानसून लौट गया। झालावाड़ और बांसवाड़ा के आंशिक हिस्सों से मानसून की विड्रॉल लाइन गुजर रही है। इधर, मानसून की विदाई के साथ ही प्रदेश में बारिश का दौर भी थम गया है। टोंक, भीलवाड़ा में दोपहर को कुछ जगह बादल छाने के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि शेष सभी जिलों में आसमान साफ रहा।
बीते 24 घंटों की बात करें तो राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान पिलानी में 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राज्य के अधिकांश भागों में हवा में आद्रता की औसत मात्रा 34 से 60 प्रतिशत के मध्य दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 1-2 दिन राज्य के उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है।
यह वीडियो भी देखें
वर्तमान में म्यांमार से लगने वाली बंगाल की खाड़ी में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके आगामी 12 घंटों में तीव्र होकर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके 26 सितंबर के आसपास दक्षिणी उड़ीसा व उत्तरी आंध्र प्रदेश तट पर और तीव्र होकर डिप्रेशन बनने की प्रबल संभावना है। इसके प्रभाव से 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक राज्य के पूर्वी, दक्षिण पूर्वी व दक्षिणी भागों में मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है।