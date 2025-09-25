IMD का बड़ा अपडेट, बंगाल की खाड़ी में बन रहा ऐसा सिस्टम, पलटी मारेगा मानसून, 6 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट जारी

वर्तमान में म्यांमार से लगने वाली बंगाल की खाड़ी में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके आगामी 12 घंटों में तीव्र होकर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके 26 सितंबर के आसपास दक्षिणी उड़ीसा व उत्तरी आंध्र प्रदेश तट पर और तीव्र होकर डिप्रेशन बनने की प्रबल संभावना है। इसके प्रभाव से 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक राज्य के पूर्वी, दक्षिण पूर्वी व दक्षिणी भागों में मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है।