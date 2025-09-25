…तो अब अपने आप ही हो जाएंगे राजस्थान में शिक्षकों के तबादले, मदन दिलावर ने किया नई पॉलिसी का जिक्र

जोधपुर। पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर पाॅलिसी को लेकर काम कर रही है। अन्य राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन किया जा रहा है। विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है। जल्द ही नई ट्रांसफर पॉलिसी सामने होगी। नई ट्रांसफर पॉलिसी के बाद शिक्षकों को अपने ट्रांसफर के लिए नेताओं के पीछे-पीछे चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जब संबंधित शिक्षक की बारी आएगी तो स्वत: ही ट्रांसफर हो जाएगा।
शिक्षा मंत्री दिलावर गुरुवार सुबह सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा भाटियान सहित कुछ अन्य स्कूलों के प्रिंसिपल के तबादले के बाद बच्चों के विरोध स्वरूप सड़क पर आकर प्रदर्शन करने का प्रश्न पूछने पर दिलावर बोले कि बच्चे कभी सड़कों पर नहीं आते हैं। उन्हें सड़कों पर लाया जाता है। ऐसी हरकतें करने वालों पर विभाग की पूरी नजर है। अभी साढ़े चार हजार से अधिक प्रिंसिपल के तबादले हुए थे। कई लोग तबादला रद्द करने पर जुटे हैं, प्रश्न करने पर शिक्षा मंत्री बोले कि उनके पास अभी तक तबादला रद्द करने के एक प्रतिशत भी आवेदन नहीं आए हैं।
स्कूलों में शिक्षकों के समय पर नहीं पहुंचने, हस्ताक्षर करने के बाद स्कूल समय से जल्दी निकल जाने का प्रश्न पूछने पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि वैसे तो स्कूलों में मूवमेंट रजिस्टर रखा हुआ है। कई शिक्षक ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उनके खिलाफ कारवाई को भी बोला है। आने वाले समय में बायोमेट्रिक हाजिरी का विकल्प भी खुला है। इस पर भी काम चल रहा है।
यह वीडियो भी देखें
दिलावर ने कहा कि पंचायती राज में कई जगह घटिया निर्माण कार्य की शिकायतें मिलती हैं। अब ऐसे काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। घटिया निर्माण होने पर संबंधित बीडीओ और इंजीनियर से वसूली की जाएगी।