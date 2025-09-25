…तो अब अपने आप ही हो जाएंगे राजस्थान में शिक्षकों के तबादले, मदन दिलावर ने किया नई पॉलिसी का जिक्र

शिक्षा मंत्री दिलावर गुरुवार सुबह सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा भाटियान सहित कुछ अन्य स्कूलों के प्रिंसिपल के तबादले के बाद बच्चों के विरोध स्वरूप सड़क पर आकर प्रदर्शन करने का प्रश्न पूछने पर दिलावर बोले कि बच्चे कभी सड़कों पर नहीं आते हैं। उन्हें सड़कों पर लाया जाता है। ऐसी हरकतें करने वालों पर विभाग की पूरी नजर है। अभी साढ़े चार हजार से अधिक प्रिंसिपल के तबादले हुए थे। कई लोग तबादला रद्द करने पर जुटे हैं, प्रश्न करने पर शिक्षा मंत्री बोले कि उनके पास अभी तक तबादला रद्द करने के एक प्रतिशत भी आवेदन नहीं आए हैं।