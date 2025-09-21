Kota: नशे में प्रेमिका को घर से भगाया, कोटा में पुलिस जीप पर ‘लैला-मजनू’ का ड्रामा, पुलिसकर्मियों को दी गाली

राजस्थान के कोटा में नशे में धुत एक युवक और नाबालिग युवती ने पुलिस जीप पर चढ़कर जमकर हंगामा किया। मामला रामपुरा थाना क्षेत्र की सब्जी मंडी रोड का है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जांच में युवती नाबालिग निकली है।
रामपुरा थाना अधिकारी महेश कारवाल ने बताया कि मामला शुक्रवार रात का है। दरअसल आरोपी लड़का नशे में नाबालिग लड़की को घर से भगा कर ले गया था। इस संबंध में लड़की के परिजनों ने नांता थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस टीम जब रात में सब्जी मंडी रोड इलाके में गश्त कर रही थी तो उन्हें संदिग्ध अवस्था में युवक और युवती दिखे, जो कि पुलिस की जीप को देखकर भागने लगे।
इसके बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और जीप के अंदर बैठा दिया। ऐसे में दोनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। युवक और युवती पुलिस जीप के ऊपर चढ़ गए। इस दौरान लड़के ने पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज भी की। लड़क इतने नशे में था कि वह पुलिस जीप पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एक बार तो वह लड़की को पकड़कर जीप की छत पर गिर भी गया। वहीं लड़की भी जोर-जोर से चिल्लाने लगी। ऐसी स्थिति में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने घटना का वीडियो भी बना लिया।
यह वीडियो भी देखें
इसके बाद पुलिस ने किसी तरह दोनों को जीप से नीचे उतारा और थाने लेकर पहुंची। प्रारंभिक जांच में दोनों के पास से शराब की खाली बोतलें बरामद हुई हैं। युवक की पहचान नांता थाना क्षेत्र निवासी राहुल कुमार के रूप में हुई है। वहीं युवती की उम्र 17 साल बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि ऐसी घटनाओं पर सख्ती बरती जाएगी। वहीं दोनों को अदालत में भी पेश किया जाएगा। दोनों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है।