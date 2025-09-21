Kota: नशे में प्रेमिका को घर से भगाया, कोटा में पुलिस जीप पर ‘लैला-मजनू’ का ड्रामा, पुलिसकर्मियों को दी गाली

इसके बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और जीप के अंदर बैठा दिया। ऐसे में दोनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। युवक और युवती पुलिस जीप के ऊपर चढ़ गए। इस दौरान लड़के ने पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज भी की। लड़क इतने नशे में था कि वह पुलिस जीप पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एक बार तो वह लड़की को पकड़कर जीप की छत पर गिर भी गया। वहीं लड़की भी जोर-जोर से चिल्लाने लगी। ऐसी स्थिति में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने घटना का वीडियो भी बना लिया।