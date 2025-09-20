Rajasthan: कर्ज वसूलने के लिए किया अपहरण, पुलिस ने बदमाशों को 6 घंटे में दबोचा; व्यक्ति ने सुनाई आपबीती

सुरक्षित बचाए गए ताराचंद जैन ने बताया कि आरोपी उन्हें जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर एक जंगल में ले गए थे, जहां उन्होंने पूरी रात उन्हें धमकाया। वे पैसे लौटाने के लिए दबाव बना रहे थे और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। ताराचंद ने कहा कि अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है।