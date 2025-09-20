Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan 4th Grade Exam: अंडरगारमेंट में स्मार्ट वॉच छिपाकर लाया इंजीनियर, नकल करते पकड़ा गया; गिरफ्तार

Rajasthan 4th Grade Bharti: राजस्थान में चल रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में नकल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है।

जयपुर

Nirmal Pareek

Sep 20, 2025

Engineer arrested during peon exam
फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan 4th Grade Bharti: राजस्थान में चल रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा (चपरासी) में नकल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जयपुर के अशोकनगर थाना क्षेत्र में महात्मा गांधी राजकीय स्कूल में आयोजित परीक्षा केंद्र पर एक बीटेक ग्रेजुएट अभ्यर्थी को स्मार्ट वॉच के साथ नकल करते पकड़ा गया।

आरोपी ने स्मार्ट वॉच को अपने अंडरगारमेंट में छिपाकर परीक्षा हॉल में प्रवेश किया और पेपर की तस्वीर खींचकर वॉट्सऐप के जरिए बाहर भेज दी। पुलिस ने अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से स्मार्ट वॉच के साथ-साथ वह मोबाइल भी बरामद किया, जिस पर पेपर की तस्वीर भेजी गई थी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan 4th Grade Bharti: चपरासी का एग्जाम देने पहुंचे RAS प्री पास युवा, BTech-MBA धारी भी बैठे; 75% ओवर क्वालिफाइड
जयपुर
Rajasthan Class IV Recruitment Exam

सीकर का रहने वाला है आरोपी

आरोपी की पहचान रवि कुमार झाझड़िया (25) के रूप में हुई। आरोपी मूल रूप से सीकर जिले के खंडेला का निवासी है और वर्तमान में जयपुर के मुरलीपुरा स्थित आईएएस कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता है। रवि झाझड़िया ने बीटेक की डिग्री हासिल कर रखी है। बेरोजगारी के चलते वह चपरासी के पद के लिए आयोजित इस परीक्षा में शामिल हुआ था।

बता दें, इस भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है। लेकिन इसमें करीब 75% अभ्यर्थी ओवर क्वालिफाइड हैं। 53,749 पदों के लिए 24 लाख 75 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

यहां देखें वीडियो-


बार-बार पूछताछ के बाद खुलासा

बता दें, परीक्षा के दौरान रवि की संदिग्ध गतिविधियों पर इनविजिलेटर को शक हुआ। परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट बाद उसने स्मार्ट वॉच से प्रश्नपत्र की तस्वीर खींची और उसे वॉट्सऐप के जरिए बाहर भेज दिया। इनविजिलेटर ने जब उससे पूछताछ शुरू की, तो रवि ने पहले किसी भी डिवाइस के होने से इनकार किया।

बार-बार पूछताछ और तलाशी के बाद उसने सच कबूल किया। जब उसकी पेंट के नीचे पहने हाफ पेंट की तलाशी ली गई, तो स्मार्ट वॉच बरामद हुई। रवि ने पूछताछ में बताया कि उसका इरादा गूगल पर कठिन सवालों के जवाब खोजने का था, लेकिन उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिला।

गहनता से हो रही पूछताछ

एडिशनल डीसीपी पूनम चंद बिश्नोई ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। स्मार्ट वॉच और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। रवि का मेडिकल टेस्ट भी कराया जाएगा। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस नकल के पीछे कोई बड़ा गिरोह शामिल है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: शेखावाटी को मिलेगी पहली वंदे भारत ट्रेन, इन चार स्टेशनों पर होगा ठहराव; यहां देखें पूरा रूट
झुंझुनू
Delhi-Bikaner Vande Bharat Express

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 03:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan 4th Grade Exam: अंडरगारमेंट में स्मार्ट वॉच छिपाकर लाया इंजीनियर, नकल करते पकड़ा गया; गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.