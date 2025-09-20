Rajasthan 4th Grade Exam: अंडरगारमेंट में स्मार्ट वॉच छिपाकर लाया इंजीनियर, नकल करते पकड़ा गया; गिरफ्तार

Rajasthan 4th Grade Bharti: राजस्थान में चल रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा (चपरासी) में नकल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जयपुर के अशोकनगर थाना क्षेत्र में महात्मा गांधी राजकीय स्कूल में आयोजित परीक्षा केंद्र पर एक बीटेक ग्रेजुएट अभ्यर्थी को स्मार्ट वॉच के साथ नकल करते पकड़ा गया।
आरोपी ने स्मार्ट वॉच को अपने अंडरगारमेंट में छिपाकर परीक्षा हॉल में प्रवेश किया और पेपर की तस्वीर खींचकर वॉट्सऐप के जरिए बाहर भेज दी। पुलिस ने अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से स्मार्ट वॉच के साथ-साथ वह मोबाइल भी बरामद किया, जिस पर पेपर की तस्वीर भेजी गई थी।
आरोपी की पहचान रवि कुमार झाझड़िया (25) के रूप में हुई। आरोपी मूल रूप से सीकर जिले के खंडेला का निवासी है और वर्तमान में जयपुर के मुरलीपुरा स्थित आईएएस कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता है। रवि झाझड़िया ने बीटेक की डिग्री हासिल कर रखी है। बेरोजगारी के चलते वह चपरासी के पद के लिए आयोजित इस परीक्षा में शामिल हुआ था।
बता दें, इस भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है। लेकिन इसमें करीब 75% अभ्यर्थी ओवर क्वालिफाइड हैं। 53,749 पदों के लिए 24 लाख 75 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।
बता दें, परीक्षा के दौरान रवि की संदिग्ध गतिविधियों पर इनविजिलेटर को शक हुआ। परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट बाद उसने स्मार्ट वॉच से प्रश्नपत्र की तस्वीर खींची और उसे वॉट्सऐप के जरिए बाहर भेज दिया। इनविजिलेटर ने जब उससे पूछताछ शुरू की, तो रवि ने पहले किसी भी डिवाइस के होने से इनकार किया।
बार-बार पूछताछ और तलाशी के बाद उसने सच कबूल किया। जब उसकी पेंट के नीचे पहने हाफ पेंट की तलाशी ली गई, तो स्मार्ट वॉच बरामद हुई। रवि ने पूछताछ में बताया कि उसका इरादा गूगल पर कठिन सवालों के जवाब खोजने का था, लेकिन उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिला।
एडिशनल डीसीपी पूनम चंद बिश्नोई ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। स्मार्ट वॉच और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। रवि का मेडिकल टेस्ट भी कराया जाएगा। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस नकल के पीछे कोई बड़ा गिरोह शामिल है।