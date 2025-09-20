Rajasthan 4th Grade Exam: अंडरगारमेंट में स्मार्ट वॉच छिपाकर लाया इंजीनियर, नकल करते पकड़ा गया; गिरफ्तार

आरोपी की पहचान रवि कुमार झाझड़िया (25) के रूप में हुई। आरोपी मूल रूप से सीकर जिले के खंडेला का निवासी है और वर्तमान में जयपुर के मुरलीपुरा स्थित आईएएस कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता है। रवि झाझड़िया ने बीटेक की डिग्री हासिल कर रखी है। बेरोजगारी के चलते वह चपरासी के पद के लिए आयोजित इस परीक्षा में शामिल हुआ था।