Rajasthan: शेखावाटी को मिलेगी पहली वंदे भारत ट्रेन, इन चार स्टेशनों पर होगा ठहराव; यहां देखें पूरा रूट

Delhi-Bikaner Vande Bharat Express Train: बीकानेर से दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत ट्रेन 25 सितंबर से शुरू हो जाएगी। ट्रेन का शेड्यूल सामने आ गया है।

झुंझुनू

Nirmal Pareek

Sep 20, 2025

Delhi-Bikaner Vande Bharat Express
फोटो- मेटा AI

Delhi-Bikaner Vande Bharat Express: बीकानेर से दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत ट्रेन 25 सितंबर से शुरू हो जाएगी। ट्रेन का शेड्यूल सामने आ गया है। ये गाड़ी सुबह 5 बजकर 40 मिनट पर बीकानेर स्टेशन से रवाना होकर 11 बजकर 55 मिनट पर दिल्ली कैंट पहुंचेगी। उसी शाम 4 बजकर 45 मिनट पर दिल्ली कैंट से रवाना होकर रात 11 बजकर 5 मिनट पर बीकानेर पहुंचेगी।

बीकानेर और दिल्ली के अलावा 6 स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा। ट्रेन का संचालन सप्ताह में 6 दिन (शुक्रवार को छोड़कर) किया जाएगा। रेलवे की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। हाल ही में रेलवे की ओर से बीकानेर से रतनगढ़ तक ट्रेन की चेकिंग ऑन बोर्ड इक्विपमेंट (आमतौर पर ट्रेन के डिब्बों की जांच) किया गया था।

उम्मीद जताई जा रही है कि इसकी टिकट बुकिंग भी जल्द शुरू हो जाएगी। इसके शुरू होने से आमजन एक दिन में ही बीकानेर से दिल्ली आना-जाना कर सकेंगे।

कांग्रेस सांसद ने लिया श्रेय

झुंझुनूं से कांग्रेस सांसद बृजेन्द्र ओला ने बताया कि जुलाई 2025 में मैंने संसद में लोहारू–पिलानी रेल लाइन को अतिशीघ्र बनाने का आग्रह किया था। इसके साथ ही 4 सितंबर 2025 को जयपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक एवं संबंधित अधिकारियों के साथ हुई बैठक में शेखावाटी क्षेत्र की रेलवे संबंधी विभिन्न मांगों और सुझावों पर विस्तार से चर्चा की थी। उसी दौरान मैंने बीकानेर–दिल्ली के बीच प्रस्तावित वंदे भारत ट्रेन का ठहराव लोहारू (हरियाणा) स्टेशन पर करने की भी मांग रखी थी।

सांसद बृजेन्द्र ओला ने कहा कि मुझे संतोष और प्रसन्नता है कि सरकार ने आज वंदे भारत ट्रेन (26471)-बीकानेर से दिल्ली कैंट के बीच चलने वाली ट्रेन को लोहारू में रुकवाने का निर्णय लिया है। इससे शेखावाटी के लोगों की यात्रा में सुविधा होगी। मेरा विश्वास है कि सरकार शीघ्र ही रेलवे से जुड़ी मेरी अन्य मांगों पर भी गंभीरता से विचार कर उचित निर्णय लेगी।

ये रहेगा ट्रेन का शेड्यूल

वंदे भारत ट्रेन बीकानेर से सुबह 5.40 मिनट पर रवाना होगी। इसके बाद 7.13 बजे रतनगढ़ पहुंचेगी, यहां से 7.15 बजे रवाना होकर 7.55 बजे चूरू पहुंचेगी। यहां से 8 बजे रवाना होकर 8.40 बजे सादुलपुर तथा यहां से 8.42 बजे रवाना होकर 9.18 बजे लोहारू पहुंचेगी। लोहारू से 9.20 बजे रवाना होकर 9.48 बजे महेंद्रगढ़ व यहां से 9.50 बजे रवाना होकर 11.20 बजे गुड़गांव और 11.55 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी।

वापसी में यह ट्रेन शाम 4.45 बजे रवाना होकर 5.02 बजे गुड़गांव, 6.28 बजे महेंद्रगढ़, 7 बजे लोहारू, 7.50 बजे सादुलपुर, 8.20 बजे चूरू, 8. 58 बजे रतनगढ़ तथा रात 11.05 बजे बीकानेर पहुंचेगी। इस ट्रेन का मेंटिनेंस बीकानेर में ही होगा।

20 Sept 2025 03:13 pm

20 Sept 2025 03:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Rajasthan: शेखावाटी को मिलेगी पहली वंदे भारत ट्रेन, इन चार स्टेशनों पर होगा ठहराव; यहां देखें पूरा रूट

