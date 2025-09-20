Rajasthan: शेखावाटी को मिलेगी पहली वंदे भारत ट्रेन, इन चार स्टेशनों पर होगा ठहराव; यहां देखें पूरा रूट

झुंझुनूं से कांग्रेस सांसद बृजेन्द्र ओला ने बताया कि जुलाई 2025 में मैंने संसद में लोहारू–पिलानी रेल लाइन को अतिशीघ्र बनाने का आग्रह किया था। इसके साथ ही 4 सितंबर 2025 को जयपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक एवं संबंधित अधिकारियों के साथ हुई बैठक में शेखावाटी क्षेत्र की रेलवे संबंधी विभिन्न मांगों और सुझावों पर विस्तार से चर्चा की थी। उसी दौरान मैंने बीकानेर–दिल्ली के बीच प्रस्तावित वंदे भारत ट्रेन का ठहराव लोहारू (हरियाणा) स्टेशन पर करने की भी मांग रखी थी।