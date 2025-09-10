Jaipur Accident: रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे हुए हादसे में 2 युवकों की मौत, रोड़ी मिक्सर ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, ड्राइवर फरार

2 Died In Rajasthan Road Accident: जयपुर के कानोता थाना क्षेत्र में मंगलवार को हिंगोनिया टोल प्लाजा के पास रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे कंक्रीट मिक्सर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई।
हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग गया। मृतकों की पहचान सांगानेर निवासी लव कुमार मीणा (40) और दौसा के महुआ निवासी अशोक कुमार मीणा (22) के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार अशोक कैब बाइक चलाने का काम करता था और लव कुमार को अपने गांव झर बस्सी ले जा रहा था। तभी कंक्रीट मिक्सर ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।
पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और आशंका जताई है कि ट्रक पास स्थित मिक्सर प्लांट का है। दुर्घटना की जानकारी जुटाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है।