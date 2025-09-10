Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Accident: रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे हुए हादसे में 2 युवकों की मौत, रोड़ी मिक्सर ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, ड्राइवर फरार

Concrete Mixer Truck Hit Bike: हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग गया। मृतकों की पहचान सांगानेर निवासी लव कुमार मीणा (40) और दौसा के महुआ निवासी अशोक कुमार मीणा (22) के रूप में हुई है।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 10, 2025

रोड़ी मिक्सर ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर (फोटो: पत्रिका)

2 Died In Rajasthan Road Accident: जयपुर के कानोता थाना क्षेत्र में मंगलवार को हिंगोनिया टोल प्लाजा के पास रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे कंक्रीट मिक्सर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई।

हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग गया। मृतकों की पहचान सांगानेर निवासी लव कुमार मीणा (40) और दौसा के महुआ निवासी अशोक कुमार मीणा (22) के रूप में हुई है।

हादसे के बाद जमा हुई भीड़ (फोटो: पत्रिका)

ये भी पढ़ें

Jhalawar: दो बहनों के इकलौते भाई की दर्दनाक मौत, शव देखकर फूट-फूटकर रोए घरवाले, दोस्त के साथ सांवलिया सेठ दर्शन कर लौट रहा था घर
झालावाड़
image

पुलिस के अनुसार अशोक कैब बाइक चलाने का काम करता था और लव कुमार को अपने गांव झर बस्सी ले जा रहा था। तभी कंक्रीट मिक्सर ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और आशंका जताई है कि ट्रक पास स्थित मिक्सर प्लांट का है। दुर्घटना की जानकारी जुटाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है।

रोड़ी मिक्सर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत (फोटो: पत्रिका)

ये भी पढ़ें

पापा… मैं आखिरी बार केक काटना चाहती हूं… 27 साल की जिंदादिल ‘पीहू’ की आखिरी इच्छा, डेथ बेड पर काटा केक और…
उदयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 09:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Accident: रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे हुए हादसे में 2 युवकों की मौत, रोड़ी मिक्सर ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, ड्राइवर फरार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.