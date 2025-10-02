राजस्थान: हर 44 मिनट में हो रही एक मौत, जयपुर में सबसे ज्यादा हादसे, ये रहे आंकड़े



पूरे वर्ष के 365 दिन और 24 घंटे के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान में औसतन हर दिन करीब 68 हादसे हुए यानी हर घंटे लगभग 2.8 दुर्घटनाएं हुई। राज्य सरकार ने भले ही सड़क सुरक्षा के लिए हेलमेट जागरूकता, सीट बेल्ट अभियान जैसे कदम उठाए हों, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि जमीनी स्तर पर इनका प्रभाव अपेक्षित नहीं रहा है। अधिकांश हादसों में बिना हेलमेट, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ओवर लोडिंग, नशे में वाहन चलाना बड़े कारण रहे।