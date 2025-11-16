Rajasthan: 5 लाख लोगों को सिखाए रूल्स, 51000 चालान, हजारों वाहन जब्त, सैंकड़ों लाईसेंस निरस्त… देखें पूरी जानकारी

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग भी इस अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। विभाग ने 14 नवंबर तक कुल 19,892 वाहनों के चालान किए हैं। इसमें ओवरलोडिंग के लिए 1,224 मालवाहक वाहनों पर क्षमता से अधिक यात्री पाए जाने पर 206 यात्री वाहनों पर और छत पर सामान रखकर संचालन करने पर 44 बसों पर चालान किए गए। विभाग की कार्रवाई यहीं नहीं रुकी, नियमों का गंभीर उल्लंघन करने वाले 1,034 वाहनों को सीज किया गया है। इसके अलावा 434 व्यक्तियों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए गए हैं और 98 वाहनों के पंजीकरण रद्द किए गए हैं, जबकि 46 वाहनों के परमिट भी कैंसिल किए गए हैं।