जयपुर

Rajasthan News: हाईवे पर बन रहे एक्सीडेंट के हॉटस्पॉट, हाईकोर्ट का ‘500 मीटर नियम’ ताक पर, जानें शराब की बिक्री का खेल

राजस्थान में नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे बड़ी संख्या में शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं। इनमें से कई दुकानें हाईवे से महज 50 से 100 मीटर की दूरी पर हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Nov 28, 2025

राजस्थान में शराब बिक्री के नियमों की उड़ रही धज्जियां, फोटो मेटा एआइ

Liquor being sold on highways in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे बड़ी संख्या में शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं। इनमें से कई दुकानें हाईवे से महज 50 से 100 मीटर की दूरी पर हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद हाईवे के नजदीक धड़ल्ले से शराब की दुकानों का संचालन बेखौफ हो रहा है।

पत्रिका टीम ने गुरुवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में पड़ताल की तो हालात चिंताजनक दिखे। शाम ढलते ही इन दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ती है और वाहन चालक भी यहां से शराब खरीदते देखे जाते हैं। यह स्थिति सड़क हादसों को बढ़ावा देने वाली है। इसी गंभीरता को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो महीने के भीतर हाईवे से 500 मीटर के दायरे में संचालित शराब की दुकानों को हटाने के आदेश दिए हैं। आदेश के बाद आमजन भी यही मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द कार्रवाई करे, ताकि हादसों पर अंकुश लग सके।

हाईवे पर 25 से ज्यादा शराब की दुकानें

उदयपुर-चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर कई जगह शराब की दुकानें हैं। उदयपुर जिले की सीमा में 65 किमी हाईवे पर 25 से ज्यादा शराब की दुकानें चल रही हैं। इसी तरह से उदयपुर से पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर कई जगहों पर शराब की दुकानें चल रही है।

हाईवे पर 13 जगहों पर चल रहे ठेके

श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में इंदिरा सर्किल से मानकसर चौराहा और चेतक चौराहा तक 13 दुकानें राष्ट्रीय और राज्य हाईवे पर हैं। हनुमानगढ़ में अबोहर बायपास पर जोड़किया रेलवे फाटक के पास शराब का ठेका है। सूरतगढ़ फोरलेन पर श्रीगंगानगर रोड तिराहे पर भी शराब ठेका संचालित हो रहा है। इसी तरह जंक्शन में टाउन-जंक्शन रोड पर घग्घर नदी के पास शराब ठेका संचालित हो रहा है।

हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर ग्राम त्रिसिंग्या के पास और नागौर-बीकानेर हाइवे पर स्थित रीको सर्कल के सामने शराब की दुकान संचालित हो रही है। नागौर में जोधपुर रोड़ स्थित एसडीएम कार्यालय के पास से गुजर रहे हाइवे पर भी शराब की दुकान है।

इन जिलों में भी नियम ताक पर

रामदेवरा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-11 के पास स्थित शराब की दुकान राजमार्ग से मात्र दस फीट की दूरी पर है। इसी सड़क मार्ग पर दूसरी शराब की दुकान रामदेवरा-फलोदी हाईवे से करीब 30 फीट की दूरी पर है।

पाली जिले में हाईवे किनारे शराब की दुकान और दुकानों के बोर्ड टांगने पर कोई रोक नहीं दिखती। शराब कारोबारियों ने आबकारी विभाग के नियमों को ताक पर धर दिया है। रायपुर कस्बे में राष्ट्रीय राजमार्ग पर शराब की दुकानें हैं।

दाहोद नेशनल हाईवे और बांसवाड़ा-रतलाम स्टेट हाईवे पर एक दर्जन से ज्यादा शराब के ठेके सड़क किनारे लंबे समय से हैं। शहर से गुजरते स्टेट हाईवे पर जीपीओ सर्किल और रोडवेज बस स्टैंड के बीच सड़क किनारे दुकान है। इस तरह कई जगह शराब की दुकानें खुली हैं। अलवर-करौली नेशनल हाईवे के पिनान इंटरचेंज सहित चिमरावली मार्ग पर अंग्रेजी व देसी शराब की कई दुकानें संचालित है।

Published on:

28 Nov 2025 09:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan News: हाईवे पर बन रहे एक्सीडेंट के हॉटस्पॉट, हाईकोर्ट का '500 मीटर नियम' ताक पर, जानें शराब की बिक्री का खेल

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

