Rajasthan News: हाईवे पर बन रहे एक्सीडेंट के हॉटस्पॉट, हाईकोर्ट का ‘500 मीटर नियम’ ताक पर, जानें शराब की बिक्री का खेल

पत्रिका टीम ने गुरुवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में पड़ताल की तो हालात चिंताजनक दिखे। शाम ढलते ही इन दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ती है और वाहन चालक भी यहां से शराब खरीदते देखे जाते हैं। यह स्थिति सड़क हादसों को बढ़ावा देने वाली है। इसी गंभीरता को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो महीने के भीतर हाईवे से 500 मीटर के दायरे में संचालित शराब की दुकानों को हटाने के आदेश दिए हैं। आदेश के बाद आमजन भी यही मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द कार्रवाई करे, ताकि हादसों पर अंकुश लग सके।