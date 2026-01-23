23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में 49,883 करोड़ के निवेश को हरी झंडी, युवाओं को मिलेंगी 13 हजार से ज्यादा नौकरियां

राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देते हुए SEC ने 49,883 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे 13,271 नए रोजगार सृजित होंगे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Ankit Sai

image

मो. नवाज खान

Jan 23, 2026

नौकरियां (प्रतिकात्मक फोटो)

जयपुर: राजस्थान स्टेट एम्पावर्ड कमेटी (SEC) ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया। समिति ने कुल 49,883 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं ऐसे कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत स्वीकृत की गई हैं, जिनमें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) से अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाएंगे। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की।

बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा, सीमेंट, स्टील, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, मेडिकल, शिक्षा, खदान, पेट्रोलियम और होटल जैसे कई अहम क्षेत्रों से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया गया। सरकार के अनुसार, इन परियोजनाओं से राज्य में करीब 13,271 नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा।

कई बड़ी कंपनियों को भी मिलेगा लाभ

कस्टमाइज्ड पैकेज के लिए जिन प्रमुख कंपनियों को पात्र माना गया है, उनमें जिंदल रिन्यूएबल पावर, स्टार सीमेंट, डालमिया भारत ग्रीन विजन, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, संगम (इंडिया), जिंदल सॉ, फॉर्च्यून फाउंडेशन और गोयल फैशंस शामिल हैं। इन कंपनियों के निवेश से औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।

निवेश के लिए आसान माहौल पर सरकार का जोर

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी, सरल और निवेशकों के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि टिकाऊ औद्योगिक विकास हो और निवेशकों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी दीर्घकालिक लाभ मिल सके।

राज्य सरकार ने बताया कि पिछले एक वर्ष में निवेश माहौल को मजबूत करने के लिए कई सुधार किए गए हैं। इनमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन एमओयू सुविधा, राजनिवेश पोर्टल के जरिए 19 विभागों की 170 से अधिक सेवाओं के लिए समयबद्ध मंजूरी, जीआईएस आधारित औद्योगिक भूमि डेटाबेस और भूमि आवंटन के लिए ई-ऑक्शन पोर्टल शामिल हैं। सरकार के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में अब तक RIPS के तहत उद्योगों को लगभग 1,500 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन वितरित किए जा चुके हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Bus Strike: राजस्थान में एक बार फिर कल हड़ताल पर रहेंगे निजी बस चालक, जानें क्या है मांगें
जयपुर
Rajasthan Bus Strike

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Jan 2026 04:37 pm

Published on:

23 Jan 2026 04:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में 49,883 करोड़ के निवेश को हरी झंडी, युवाओं को मिलेंगी 13 हजार से ज्यादा नौकरियां

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

योगी मॉडल पर राजस्थान पुलिस…जयपुर में हिस्ट्रीशीटर रवि मेहरा का अवैध मकान ध्वस्त

जयपुर

Digital Governance: राजस्थान संपर्क पोर्टल की नई डिजिटल पहल, अब शिकायत की कार्रवाई रिपोर्ट सीधे व्हाट्सएप पर मिलेगी

Rajasthan Cabinet Meeting
जयपुर

Traffic Index-2025: बेंगलूरु दुनिया का दूसरा सबसे जामग्रस्त शहर, जानिए जयपुर किस नंबर पर?

Traffic jam
जयपुर

Weather Update 23 January: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, 26-27 जनवरी को बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

rajasthan weather update
जयपुर

एसएमएस में पॉयजन डिटेक्शन लैब शुरू, ज़हरीले मामलों में मिलेगा त्वरित इलाज

Jaipur SMS Hospital
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.