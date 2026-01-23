राजस्थान में 49,883 करोड़ के निवेश को हरी झंडी, युवाओं को मिलेंगी 13 हजार से ज्यादा नौकरियां

राज्य सरकार ने बताया कि पिछले एक वर्ष में निवेश माहौल को मजबूत करने के लिए कई सुधार किए गए हैं। इनमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन एमओयू सुविधा, राजनिवेश पोर्टल के जरिए 19 विभागों की 170 से अधिक सेवाओं के लिए समयबद्ध मंजूरी, जीआईएस आधारित औद्योगिक भूमि डेटाबेस और भूमि आवंटन के लिए ई-ऑक्शन पोर्टल शामिल हैं। सरकार के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में अब तक RIPS के तहत उद्योगों को लगभग 1,500 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन वितरित किए जा चुके हैं।