Rajasthan Bus Strike: राजस्थान में परिवहन विभाग की सख्ती पर भड़के बस ऑपरेटर, 24 जनवरी को नहीं चलेंगी निजी बसें

वहीं, ऑल राजस्थान कॉन्ट्रेक्ट कैरिज बस ऑपरेटर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मदन यादव ने बताया कि बैठक आयोजित कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि शनिवार को प्रस्तावित चक्काजाम हड़ताल का समर्थन किया जाएगा। समय रहते समाधान नहीं किया जाता है तो ऑल राजस्थान कॉन्ट्रेक्ट कैरिज बस ऑपरेटर एसोसिएशन प्रदेश के सभी बस संगठनों के साथ मिलकर पूर्ण रूप से अनिश्चितकालीन चक्काजाम हड़ताल करेगा।