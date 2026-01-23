23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Bus Strike: राजस्थान में परिवहन विभाग की सख्ती पर भड़के बस ऑपरेटर, 24 जनवरी को नहीं चलेंगी निजी बसें

Private Bus Strike: राजस्थान में निजी बस ऑपरेटर्स के विभिन्न संगठनों की ओर से 24 जनवरी को एक दिवसीय बसों की हड़ताल की घोषणा की गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 23, 2026

Rajasthan Bus Strike

राजस्थान में निजी बसें। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में निजी बस ऑपरेटर्स के विभिन्न संगठनों की ओर से 24 जनवरी को एक दिवसीय बसों की हड़ताल की घोषणा की गई है। हड़ताल को संगठनों ने समर्थन दिया है। ऐसे में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, खासकर ऐसे रूट पर जहां राजस्थान रोडवेज की बसें कम चलती है।

बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से केन्द्र की नीति के खिलाफ बसों पर कार्रवाई की जा रही है। जिसके चलते बस ऑपरेटर्स में नाराजगी है। ऐसे में शनिवार को चक्का जाम कर बस ऑपरेटर्स प्रदर्शन करेंगे।

समय रहते समाधान नहीं तो करेंगे अनिश्चितकालीन चक्काजाम

वहीं, ऑल राजस्थान कॉन्ट्रेक्ट कैरिज बस ऑपरेटर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मदन यादव ने बताया कि बैठक आयोजित कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि शनिवार को प्रस्तावित चक्काजाम हड़ताल का समर्थन किया जाएगा। समय रहते समाधान नहीं किया जाता है तो ऑल राजस्थान कॉन्ट्रेक्ट कैरिज बस ऑपरेटर एसोसिएशन प्रदेश के सभी बस संगठनों के साथ मिलकर पूर्ण रूप से अनिश्चितकालीन चक्काजाम हड़ताल करेगा।

बस ऑपरेटरों ने लगाया ये आरोप

बस ऑपरेटरों का कहना है कि केंद्र सरकार ने 1 सितंबर 2025 से बसों से जुड़े जो नए नियम लागू किए गए हैं, उनका आरटीओ स्तर पर गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है। नियमों की आड़ में मनमानी कार्रवाई हो रही है, जिससे निजी बस संचालन प्रभावित हो रहा है।

ये है प्रमुख मांगें

-ग्रामीण बसों पर लगे कैरियर को हटाने का निर्देश नियम विरुद्ध।
-एमपी, यूपी की तर्ज पर एआईटीपी परमिट बसों पर राजस्थान में भी उसी अनुपात में टैक्स निर्धारित हो।
-फायर अलार्म सिस्टम चेसिस निर्माणकर्ता कंपनी द्वारा लगाया जाना चाहिए।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Jaipur Crime: शादी से इनकार करने पर भाभी की चाकू से गोदकर देवर ने की हत्या, 2 बच्चों के सिर से उठा मां साया
जयपुर
Poonam Kataria Murder Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 09:01 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Bus Strike: राजस्थान में परिवहन विभाग की सख्ती पर भड़के बस ऑपरेटर, 24 जनवरी को नहीं चलेंगी निजी बसें

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

6 लाख छात्रों को मिलेगा ट्रांसपोर्ट वाउचर, 65 लाख अभिभावक जुड़ेंगे, राजस्थान में आज बन रहा ये बड़ा रिकॉर्ड

Food Security Scheme Update Rajasthan 25 lakh ineligible people themselves gave up food security 54 lakh eligible deprived people got benefit
जयपुर

जयपुरिया अस्पताल में बड़ा बदलाव, अधीक्षक को हटाया

RUHS Hospital
जयपुर

Basant Panchami Gifts : बसंत पंचमी पर सीएम भजनलाल आज विद्यार्थियों को देंगे कई सौगातें, फ्री साइकिल और ट्रांसपोर्ट वाउचर बांटेंगे

Rajasthan Chief Minister Bhajanlal today Basant Panchami give several gifts to students including free bicycles and transport vouchers
जयपुर

Rajasthan Politics: राजस्थान में OMR शीट पर मचा सियासी घमासान, बीजेपी और कांग्रेस में छिड़ी जुबानी जंग

Rajasthan OMR Sheet Controversy
जयपुर

Census-2027 : राजस्थान में पहले चरण में मकान सूचीकरण के लिए डेट तय, पूछेंगे 33 सवाल

Rajasthan Census-2027 first phase house listing dates set 33 questions will be asked
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.