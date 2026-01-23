23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

जयपुर

Jaipur Crime: शादी से इनकार करने पर भाभी की चाकू से गोदकर देवर ने की हत्या, 2 बच्चों के सिर से उठा मां साया

Poonam Kataria Murder Case: जयपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके में हृदयविदारक घटना सामने आई, जहां शादी के लिए दबाव बना रहे देवर ने 30 वर्षीय विधवा महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 23, 2026

Poonam Kataria Murder Case

मृतका पूनम कटारिया। फोटो: पत्रिका

जयपुर। शास्त्री नगर थाना इलाके में गुरुवार शाम हृदयविदारक घटना सामने आई, जहां शादी के लिए दबाव बना रहे रिश्तेदार (देवर) ने 30 वर्षीय विधवा महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस घटना ने न केवल एक महिला की जान ले ली, बल्कि उसके दो मासूम बच्चों के सिर से मां का साया भी छीन लिया। पुलिस ने बताया कि प्रेम कॉलोनी, नेहरू नगर, पानीपेच, जयपुर में करीब 15 वर्ष से रह रही पूनम कटारिया पत्नी लक्की कटारिया की हत्या हुई है।

पूनम के पति लक्की की एक वर्ष पहले पीलिया से मृत्यु हो चुकी थी। पति के निधन के बाद पूनम अपने दोनों बच्चों विराट (13) और हिमांशु (8) की परवरिश की जिम्मेदारी निभा रही थी। वह इलाके में तीन घरों में खाना बनाने का काम करती थी। रोजाना सुबह आठ बजे काम पर जाती, करीब 11:30 बजे लौटती और फिर शाम 6:30 बजे काम पर जाकर 7:30 बजे तक वापस आती थी।

घर के पास… छाती पर किए ताबड़तोड़ वार

गुरुवार शाम को भी काम समाप्त कर घर लौटते समय, घर से करीब 200 मीटर पहले पूनम का सामना मामा ससुर के बेटे अनिल से हुआ, जो रिश्ते में उसका देवर लगता है। अनिल ने उसकी छाती पर चाकू से हमला कर दिया। ताबड़तोड़ वार से पूनम वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ी। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गया। आसपास के लोग पूनम को तत्काल गाड़ी से कांवटिया अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अत्यधिक खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कांवटिया अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया है।

शादी से कर रही थी इनकार

मृतका की बहन ललिता और जेठानी सुमन के अनुसार अनिल काफी समय से पूनम पर शादी का दबाव बना रहा था। पूनम इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रही थी और लगातार इनकार कर रही थी, जिससे अनिल उसे परेशान कर रहा था। सुमन ने बताया कि अनिल ने पहले भी पूनम पर जानलेवा हमला किया था लेकिन वह बाल-बाल बच गई थीं।

आरोपी से पूछताछ जारी

घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में आरोपी वारदात के बाद भागते हुए नजर आया है। एडिशनल डीसीपी (उत्तर) बजरंग सिंह ने बताया कि आरोपी अनिल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा भी कांवटिया अस्पताल के मुर्दाघर पहुंचे और मृतका के परिजन को सांत्वना दी। पूनम के दोनों बच्चों को अभी तक मां की मृत्यु की जानकारी नहीं दी गई है। घर में मां के लौटने का इंतजार कर रहे बच्चों को क्या बताया जाए, इसे लेकर पूरा परिवार गहरे सदमे में है।

Updated on:

23 Jan 2026 07:00 am

Published on:

23 Jan 2026 06:57 am

Jaipur Crime: शादी से इनकार करने पर भाभी की चाकू से गोदकर देवर ने की हत्या, 2 बच्चों के सिर से उठा मां साया

