Jaipur Crime: शादी से इनकार करने पर भाभी की चाकू से गोदकर देवर ने की हत्या, 2 बच्चों के सिर से उठा मां साया

घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में आरोपी वारदात के बाद भागते हुए नजर आया है। एडिशनल डीसीपी (उत्तर) बजरंग सिंह ने बताया कि आरोपी अनिल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा भी कांवटिया अस्पताल के मुर्दाघर पहुंचे और मृतका के परिजन को सांत्वना दी। पूनम के दोनों बच्चों को अभी तक मां की मृत्यु की जानकारी नहीं दी गई है। घर में मां के लौटने का इंतजार कर रहे बच्चों को क्या बताया जाए, इसे लेकर पूरा परिवार गहरे सदमे में है।