जयपुर

BLO के लिए एक और आदेश, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा सभी बीएलओ के लिए मान्य

Rajasthan SIR Election Rolls Review: साथ ही आवश्यकतानुसार स्वयंसेवकों की सहायता लेकर निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने पर भी जोर दिया गया है।

Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Nov 20, 2025

BLO Demo Pic

BLO News: प्रदेश में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण2026 को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए निर्वाचन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बीएलओ के कार्यों की दैनिक समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाए, उनसे सतत संवाद बनाए रखा जाए और कार्य में आने वाली सभी कठिनाइयों का त्वरित समाधान किया जाए। साथ ही आवश्यकतानुसार स्वयंसेवकों की सहायता लेकर निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने पर भी जोर दिया गया है।

महाजन ने अधिकारियों से कहा कि शुद्ध मतदाता सूची मजबूत लोकतंत्र की नींव है, इसलिए प्रत्येक पात्र मतदाता को सूची में शामिल करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीएलओ स्तर पर काम की गति और गुणवत्ता दोनों पर विशेष निगरानी की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार अभियान को नई गति और डिजिटल पारदर्शिता मिल रही है। बीते 16 दिनों में 2 करोड़ 37 लाख गणना प्रपत्र ईसीआईएनईटी पर डिजिटली अपलोड किए जा चुके हैं, जो प्रदेश में अब तक की सबसे तेज प्रगति मानी जा रही है।

इस उपलब्धि में बाड़मेर जिले ने 58 फीसदी डिजिटाइजेशन के साथ राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया है। जबकि सलूंबर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, फालोदी, झालावाड़ और भरतपुर 50 फीसदी से अधिक अपलोडिंग के साथ शीर्ष प्रदर्शनकर्ता जिलों में शामिल हैं। विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो बाड़मेर 64 फीसदी के साथ सबसे आगे है, जबकि रायसिंहनगर, बाड़ी और वैर विधानसभा क्षेत्र 60 फीसदी से अधिक डिजिटाइजेशन के साथ प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी क्षेत्रों में शामिल हुए हैं।

20 Nov 2025 07:46 am

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

पुरानी मतदाता सूची नहीं मिली रही, कोई बात नहीं… सरकार ने शुरू की ये नई सुविधा, आसानी से मिलेगी जानकारी

Rajasthan government employees get big relief now they will not have to take departmental NOC
जयपुर

जयपुरवासियों को जाम से राहत: हाईकोर्ट सामने नई भूमिगत पार्किंग तैयार, 511 चौपहिया व 190 दोपहिया वाहन एक साथ खड़े हो सकेंगे

Jaipur traffic jams relief
जयपुर

SIR Effect : जयपुर में हजारों कामवाली बाइयां अचानक छुट्टी पर चली गई, जानें क्यों?

SIR Effect Jaipur 50 thousand maids suddenly went on leave know why
जयपुर

जयपुर की जौहरी बाजार में बड़ी लूट: 10 मिनट में 40 KG चांदी गायब, 3 गार्ड बंधक, माणक चौक थाने से केवल 700 मीटर दूर

Jaipur Crime Johari Bazaar Robbery at jewellery showroom
जयपुर

Jaipur Good News: झालाना की सुपर मॉम ‘फ्लोरा’ की लेगेसी; 9 बार मां बनी, सफारी को दिए 17 शावक

जयपुर
