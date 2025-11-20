BLO के लिए एक और आदेश, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा सभी बीएलओ के लिए मान्य

BLO News: प्रदेश में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण2026 को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए निर्वाचन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बीएलओ के कार्यों की दैनिक समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाए, उनसे सतत संवाद बनाए रखा जाए और कार्य में आने वाली सभी कठिनाइयों का त्वरित समाधान किया जाए। साथ ही आवश्यकतानुसार स्वयंसेवकों की सहायता लेकर निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने पर भी जोर दिया गया है।