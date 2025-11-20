12वीं पास युवा अगले 3 दिन तक कर सकते हैं इस सरकारी नौकरी भर्ती के फॉर्म को एडिट, नोट कर लें जरूरी तारीख

File Photo: Patrika
Jamadar Grade-2 Recruitment: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जमादार ग्रेड-2 भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म में संशोधन और फॉर्म को प्रत्याहरित करने के लिए अंतिम तिथियों की घोषणा की है। यदि आपने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यर्थी 18 नवंबर से 24 नवंबर 2025 तक आवेदन फॉर्म में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। यदि आवेदन के बाद आप किसी जानकारी को सही करना चाहते हैं तो यह आखिरी मौका होगा।
जो उम्मीदवार अपने आवेदन को रद्द (withdraw) करना चाहते हैं उनके लिए 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2025 तक का समय निर्धारित किया गया है। यदि आपने किसी कारणवश आवेदन किया था और अब आपको लगता है कि आप भर्ती में हिस्सा नहीं ले सकते हैं तो आप इस समय में अपना फॉर्म वापस ले सकते हैं।
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि: 15 नवंबर 2025
फॉर्म में संशोधन की अवधि: 18 नवंबर से 24 नवंबर 2025 तक
फॉर्म को वापस लेने की अवधि: 1 से 3 दिसंबर 2025 तक
संभावित एग्जाम डेट: 27 दिसंबर 2025
उम्मीदवार को 12वीं पास और कंप्यूटर में O लेवल सर्टिफिकेट या संबंधित डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए।
पुरुषों के लिए हाइट: 168 सेमी
महिलाओं के लिए हाइट: 152 सेमी
पुरुषों के लिए सीना: 81 सेमी और 5 सेमी फुलाव
कुल प्रश्नों की संख्या: 100
समय: 2 घंटे
नेगेटिव मार्किंग: 1/3 अंक
