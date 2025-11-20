Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

12वीं पास युवा अगले 3 दिन तक कर सकते हैं इस सरकारी नौकरी भर्ती के फॉर्म को एडिट, नोट कर लें जरूरी तारीख

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जमादार ग्रेड-2 भर्ती 2024 के फॉर्म में सुधार और फॉर्म वापस लेने की नई तारीखें जारी की हैं। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है वे अगले कुछ दिनों में अपनी जानकारी एडिट कर सकते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 20, 2025

CG job, cg govt job, Mahasamund jila panchayat

File Photo: Patrika

Jamadar Grade-2 Recruitment: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जमादार ग्रेड-2 भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म में संशोधन और फॉर्म को प्रत्याहरित करने के लिए अंतिम तिथियों की घोषणा की है। यदि आपने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है।

ये है फॉर्म में संशोधन की तारीख

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यर्थी 18 नवंबर से 24 नवंबर 2025 तक आवेदन फॉर्म में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। यदि आवेदन के बाद आप किसी जानकारी को सही करना चाहते हैं तो यह आखिरी मौका होगा।

ये है फॉर्म वापस लेने की तारीख

जो उम्मीदवार अपने आवेदन को रद्द (withdraw) करना चाहते हैं उनके लिए 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2025 तक का समय निर्धारित किया गया है। यदि आपने किसी कारणवश आवेदन किया था और अब आपको लगता है कि आप भर्ती में हिस्सा नहीं ले सकते हैं तो आप इस समय में अपना फॉर्म वापस ले सकते हैं।

नोट कर लें महत्वपूर्ण तारीखें

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि: 15 नवंबर 2025

फॉर्म में संशोधन की अवधि: 18 नवंबर से 24 नवंबर 2025 तक

फॉर्म को वापस लेने की अवधि: 1 से 3 दिसंबर 2025 तक

संभावित एग्जाम डेट: 27 दिसंबर 2025

शैक्षिक योग्यता

उम्मीदवार को 12वीं पास और कंप्यूटर में O लेवल सर्टिफिकेट या संबंधित डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए।

शारीरिक योग्यता

पुरुषों के लिए हाइट: 168 सेमी

महिलाओं के लिए हाइट: 152 सेमी

पुरुषों के लिए सीना: 81 सेमी और 5 सेमी फुलाव

जान लें परीक्षा पैटर्न:

कुल प्रश्नों की संख्या: 100

समय: 2 घंटे

नेगेटिव मार्किंग: 1/3 अंक

Updated on:

20 Nov 2025 01:50 pm

Published on:

20 Nov 2025 01:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 12वीं पास युवा अगले 3 दिन तक कर सकते हैं इस सरकारी नौकरी भर्ती के फॉर्म को एडिट, नोट कर लें जरूरी तारीख

