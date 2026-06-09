रिश्वत कांड में राजस्थान सरकार का बड़ा एक्शन, राज्य बीज निगम निदेशक को पद से हटाया, घर से मिले थे 1.59 करोड़ रुपए

जयपुर। राजस्थान में नकली बीज प्रकरण और कथित रिश्वतखोरी मामले को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। इसी बीच राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड ने बड़ा निर्णय लेते हुए जुगल किशोर विश्नोई को निदेशक पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। निगम ने यह कदम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कार्रवाई के बाद उठाया है। राजस्थान राज्य बीज निगम की ओर से जारी आदेश के अनुसार हाल ही में एसीबी ने उन्हें भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया है। इसके बाद निगम प्रबंधन ने संस्था की साख, पारदर्शिता और जनविश्वास को बनाए रखने के लिए उन्हें पद से हटाने का निर्णय लिया।