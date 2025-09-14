Rajasthan Temperature: फिर तपने लगा राजस्थान, अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक जा पहुंचा

Weather Update Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर गर्मी ने दस्तक दे दी है। मानसून की विदाई का समय नजदीक आते ही प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से 15 सितंबर से मानसून की विदाई शुरू होने की संभावना है। इसके बाद आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।