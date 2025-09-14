Rajasthan Temperature: फिर तपने लगा राजस्थान, अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक जा पहुंचा

Weather Update Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर गर्मी ने दस्तक दे दी है। मानसून की विदाई का समय नजदीक आते ही प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से 15 सितंबर से मानसून की विदाई शुरू होने की संभावना है। इसके बाद आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।
पूर्वी राजस्थान में भी अगले दो से तीन दिन तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, 16 सितंबर से दक्षिण-पूर्वी इलाकों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की विदाई के बाद दिन के तापमान में हल्की वृद्धि होना स्वाभाविक है, जिससे गर्मी का असर और बढ़ेगा। वहीं रात और सुबह के समय मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा।
पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज धूप और गर्म हवाओं का असर रहा। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सर्वाधिक रहा। चूरू में 37, अलवर में 36, जबकि पिलानी और जैसलमेर में 35.8 डिग्री तक पारा पहुंच गया। बीकानेर में तापमान 35.7 डिग्री, फलौदी और संगरिया में 35.6 डिग्री, लूणकरणसर में 35.4 डिग्री और बाड़मेर में 35 डिग्री से अधिक रहा।
मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि 14 से 17 सितंबर तक उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं वर्षा हो सकती है। वहीं 18 और 19 सितंबर को जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है।
विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की विदाई के दौरान अक्सर तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। इस बार भी दिन के समय तेज धूप और उमस लोगों को परेशान करेगी, जबकि रातें थोड़ी राहत दे सकती हैं। कुल मिलाकर राजस्थान एक बार फिर तपने लगा है और लोगों को अब अगले कुछ दिनों तक गर्मी और शुष्क मौसम का सामना करना पड़ेगा।
|शहर
|अधिकतम तापमान (°C)
|श्रीगंगानगर
|38.0
|चूरू
|37.0
|अलवर
|36.0
|पिलानी
|35.8
|जैसलमेर
|35.8
|बीकानेर
|35.7
|फलौदी
|35.6
|संगरिया
|35.6
|लूणकरणसर
|35.4
|बाड़मेर
|35.2 (लगभग)