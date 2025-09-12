Patrika LogoSwitch to English

Weather Update: पिछले 48 घंटे में राजस्थान में नहीं पड़ी एक बूंद भी, लेकिन 5 दिन बाद के लिए यह आया “नया अलर्ट”

Rajasthan Rain Alert: इधर मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि आगामी पांच दिन बाद यानी 17 सितम्बर से राज्य में मौसम करवट लेगा। ऐसे में कई जिलों में बारिश व कहीं-कहीं भारी बारिश की भी संभावना है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 12, 2025

Rajasthan Climate Report: जयपुर। इस बार राजस्थान में जमकर बारिश हुई है। औसत से काफी अधिक बारिश होने से जून-जुलाई-अगस्त जनजीवन अस्त-व्यस्त भी रहा है। अधिकांश बांधों में पानी आ गया है। कई बांधों के गेट खुले हुए हैं।
लेकिन पिछले दो दिन से राजस्थान में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर के अनुसार पिछले 48 घंटे में प्रदेश के किसी भी जिले में एक बूंद भी गिरने की सूचना नहीं है। इसके अलावा आगामी पांच दिन और राजस्थान का मौसम भी शुष्क ही बना रहेगा।
इधर मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि आगामी पांच दिन बाद यानी 17 सितम्बर से राज्य में मौसम करवट लेगा। ऐसे में कई जिलों में बारिश व कहीं-कहीं भारी बारिश की भी संभावना है।

बीसलपुर बांध के 51 दिन से खुले हैं गेट

जयपुर, टोंक व अजमेर जिले के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले बीसलपुर बांध में पिछले 51 दिन से गेट खुले हुए हैं। बांध से अब तक करीब 104 टीएमसी पानी की निकासी हो चुकी है। इस पानी से तीन बार बीसलपुर बांध भरा जा सकता है।

Published on:

12 Sept 2025 03:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update: पिछले 48 घंटे में राजस्थान में नहीं पड़ी एक बूंद भी, लेकिन 5 दिन बाद के लिए यह आया “नया अलर्ट”

