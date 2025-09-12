Bisalpur Dem: 50 दिन से खुले हुए हैं बीसलपुर बांध के गेट, इतनी निकासी कि 3 बार लबालब हो जाता बांध

Bisalpur Dam History: जयपुर। जयपुर, टोंक व अजमेर जिले की प्यास बुझाने वाले बीसलपुर बांध के गेट इन दिनों पिछले पचास दिनों से लगातार खुले हैं। राजस्थान में इस बार भारी बारिश के चलते बांध के गेट खुलने के बाद एक बार भी बंद नहीं हुए हैं। बांध की भराव क्षमता 315. 50 आरएल मीटर है। इसमें 37.93 टीएमसी पानी आ सकता है। पिछले पचास दिन में बीसलपुर बांध के गेटों से कुल 104 टीएमसी पानी की निकासी हो चुकी है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि अब तक करीब तीन बीसलपुर बांध की भराव क्षमता के बराबर पानी की निकासी हो चुकी है।
हालांकि मानसून अब कमजोर पडऩे लगा है। राजस्थान में मानसून का निर्धारित समय 15 सितम्बर भी अब नजदीक है। लेकिन इधर अब भी त्रिवेणी का बहाव तीन मीटर से अधिक चल रहा है। बांध में पानी की आवक लगातार जारी है। बीसलपुर बांध के गेट इस बार 24 जुलाई को खुले थे। तब से लेकर अब तक अलग-अलग समय में अधिकतम आठ गेट एक से तीन मीटर की हाइट से खोले गए हैं।
पचास दिन से अधिक बांध के गेट खुलने का रेकॉर्ड वर्ष 2016 में बना था। इस वर्ष बांध से 134 टीएमसी पानी की निकासी हुई थी। जो आज तक रेकॉर्ड बना हुआ है।
बीसलपुर बांध के गेट पहली बार वर्ष 2004 में खुले थे। तब से लेकर अब तक आठ बार बांध के गेट खुले हैं। इनमें छह बार अगस्त व एक बार सितम्बर माह में गेट खोले गए हैं। बांध के इतिहास में पहली बार जुलाई में गेट खोले गए हैं।
|विवरण
|आँकड़े
|गेट खोलने की तिथि
|24 जुलाई 2025
|खुले गेटों की संख्या
|08
|अधिकतम खुले गेटों की ऊँचाई
|03 मीटर
|त्रिवेणी में अधिकतम बहाव
|08 मीटर
|बाँध की भराव क्षमता
|37.93 टीएमसी
|अब तक पानी की निकासी
|104 टीएमसी
|गेट खुले रहने के दिन
|50 दिन
बीसलपुर बांध से इस वर्ष 10 सितम्बर तक 104 टीएमसी पानी की निकासी की जा चुकी है। बांध में अब तक सबसे अधिक पानी की निकासी वर्ष 2016 में हुई थी। इस वर्ष सर्वाधिक 134 टीएमसी पानी डिस्चार्ज किया था।
मनीष बंसल, अधिशासी अभियंता, बीसलपुर बांध
|वर्ष
|पानी की निकासी (टीएमसी)
|2004
|26.18
|2006
|43.02
|2014
|11.20
|2016
|134.23
|2019
|93.60
|2022
|13.00
|2024
|31.43