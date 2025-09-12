Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Bisalpur Dem: 50 दिन से खुले हुए हैं बीसलपुर बांध के गेट, इतनी निकासी कि 3 बार लबालब हो जाता बांध

Rajasthan Water Supply: 24 जुलाई से नॉन स्टॉप खुले हैं बांध के गेट, 37.93 टीएमसी बांध की भराव क्षमता, 104 टीएमसी पानी की अब तक निकासी।

जयपुर

Rajesh Dixit

Rajesh Dixit

Sep 12, 2025

Bisalpur Dam History: जयपुर। जयपुर, टोंक व अजमेर जिले की प्यास बुझाने वाले बीसलपुर बांध के गेट इन दिनों पिछले पचास दिनों से लगातार खुले हैं। राजस्थान में इस बार भारी बारिश के चलते बांध के गेट खुलने के बाद एक बार भी बंद नहीं हुए हैं। बांध की भराव क्षमता 315. 50 आरएल मीटर है। इसमें 37.93 टीएमसी पानी आ सकता है। पिछले पचास दिन में बीसलपुर बांध के गेटों से कुल 104 टीएमसी पानी की निकासी हो चुकी है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि अब तक करीब तीन बीसलपुर बांध की भराव क्षमता के बराबर पानी की निकासी हो चुकी है।

मानसून कमजोर, लेकिन पानी की आवक जारी

हालांकि मानसून अब कमजोर पडऩे लगा है। राजस्थान में मानसून का निर्धारित समय 15 सितम्बर भी अब नजदीक है। लेकिन इधर अब भी त्रिवेणी का बहाव तीन मीटर से अधिक चल रहा है। बांध में पानी की आवक लगातार जारी है। बीसलपुर बांध के गेट इस बार 24 जुलाई को खुले थे। तब से लेकर अब तक अलग-अलग समय में अधिकतम आठ गेट एक से तीन मीटर की हाइट से खोले गए हैं।

ये भी पढ़ें

IMD Update: राजस्थान में फिलहाल थमी बारिश, बढ़ेगा तापमान, 17 सितंबर से एक बार फिर लौटेगी बरसात
जयपुर
image

नहीं टूट पाएगा वर्ष 2016 का रेकॉर्ड

पचास दिन से अधिक बांध के गेट खुलने का रेकॉर्ड वर्ष 2016 में बना था। इस वर्ष बांध से 134 टीएमसी पानी की निकासी हुई थी। जो आज तक रेकॉर्ड बना हुआ है।

जुलाई में पहली बार खुले हैं गेट

बीसलपुर बांध के गेट पहली बार वर्ष 2004 में खुले थे। तब से लेकर अब तक आठ बार बांध के गेट खुले हैं। इनमें छह बार अगस्त व एक बार सितम्बर माह में गेट खोले गए हैं। बांध के इतिहास में पहली बार जुलाई में गेट खोले गए हैं।

बीसलपुर बांध : मानसून 2025 से अब तक एक नज़र में

विवरणआँकड़े
गेट खोलने की तिथि24 जुलाई 2025
खुले गेटों की संख्या08
अधिकतम खुले गेटों की ऊँचाई03 मीटर
त्रिवेणी में अधिकतम बहाव08 मीटर
बाँध की भराव क्षमता37.93 टीएमसी
अब तक पानी की निकासी104 टीएमसी
गेट खुले रहने के दिन50 दिन

अब तक सर्वाधिक निकासी वर्ष 2016 में

बीसलपुर बांध से इस वर्ष 10 सितम्बर तक 104 टीएमसी पानी की निकासी की जा चुकी है। बांध में अब तक सबसे अधिक पानी की निकासी वर्ष 2016 में हुई थी। इस वर्ष सर्वाधिक 134 टीएमसी पानी डिस्चार्ज किया था।
मनीष बंसल, अधिशासी अभियंता, बीसलपुर बांध

बीसलपुर बांध में कब-कब कितने पानी की निकासी (टीएमसी में)

वर्षपानी की निकासी (टीएमसी)
200426.18
200643.02
201411.20
2016134.23
201993.60
202213.00
202431.43

ये भी पढ़ें

Vande Bharat: इंतजार खत्म, जोधपुर-बीकानेर से दिल्ली कैंट चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों की संचालन की “तिथि घोषित”
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 11:26 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Bisalpur Dem: 50 दिन से खुले हुए हैं बीसलपुर बांध के गेट, इतनी निकासी कि 3 बार लबालब हो जाता बांध

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.