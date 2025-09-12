Bisalpur Dem: 50 दिन से खुले हुए हैं बीसलपुर बांध के गेट, इतनी निकासी कि 3 बार लबालब हो जाता बांध

Bisalpur Dam History: जयपुर। जयपुर, टोंक व अजमेर जिले की प्यास बुझाने वाले बीसलपुर बांध के गेट इन दिनों पिछले पचास दिनों से लगातार खुले हैं। राजस्थान में इस बार भारी बारिश के चलते बांध के गेट खुलने के बाद एक बार भी बंद नहीं हुए हैं। बांध की भराव क्षमता 315. 50 आरएल मीटर है। इसमें 37.93 टीएमसी पानी आ सकता है। पिछले पचास दिन में बीसलपुर बांध के गेटों से कुल 104 टीएमसी पानी की निकासी हो चुकी है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि अब तक करीब तीन बीसलपुर बांध की भराव क्षमता के बराबर पानी की निकासी हो चुकी है।