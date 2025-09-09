Vande Bharat: इंतजार खत्म, जोधपुर-बीकानेर से दिल्ली कैंट चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों की संचालन की “तिथि घोषित”

जयपुर. राजस्थान को इस महीने के अंत में रेलवे की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा में प्रस्तावित कार्यक्रम से दो वंदेभारत ट्रेन और एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। लंबे समय से इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए यह बड़ी राहत होगी।

रेलवे सूत्रों के अनुसार, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदेभारत, बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदेभारत ट्रेनों का संचालन किया जाना है। इसके अलावा एक और अन्य ट्रेन उदयपुर-चंडीगढ़ नई ट्रेन भी शुरू की जा रही है। इन ट्रेनों के रैक पहुंच चुके हैं और संचालन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं।

जानकारी में आया है कि प्रधानमंत्री मोदी बांसवाड़ा से वर्चुअली इनका उद्घाटन करेंगे। यह भी बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के दौरान जैसलमेर, अजमेर समेत आधा दर्जन रेलवे स्टेशन, जो री-डेवलपमेंट के बाद तैयार हो चुके हैं, उनका भी लोकार्पण किया जा सकता है।

इस संबंध में रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन ट्रेनों से राजस्थान में पर्यटन और व्यापार को नई गति मिलेगी। उत्तर भारत और राजस्थान के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। खासतौर पर जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर के यात्रियों को सीधी व तेज रेल सेवा का फायदा मिलेगा। इनकी मांग लंबे समय से उठ रही थी।