... तो मिर्जा इस्माइल रोड का नाम बदल कर होगा महाराजा सूरजमल रोड! जानें क्यों होने लगी ऐसी चर्चा?

जयपुरPublished: Dec 26, 2023 03:41:25 pm Submitted by: Sanjay Kumar Srivastava

MI Road Name will be Changed : जयपुर में अचानक मिर्जा इस्माइल रोड का नाम बदल कर महाराजा सूरजमल करने की चर्चा शुरू हो गई। क्या एमआइ रोड का नाम बदलेगा, आखिर हर जुबां कैसे चढ़ा यह सवाल?

MI Road