Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद गुजरात में पकड़े गए 3 आतंकी, सामने आया हैरान करने वाला राजस्थान कनेक्शन

राजस्थान आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) और इंटेलिजेंस की सीमावर्ती क्षेत्रों पर निगरानी व्यवस्था कमजोर साबित हो रही है। आतंकियों ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिये हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में हथियारों की खेप गिराई, लेकिन राजस्थान की खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस पूरे नेटवर्क का खुलासा गुजरात एटीएस की कार्रवाई के बाद हुआ। जानकार सूत्रों के अनुसार, यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी ड्रोन राजस्थान की सीमा में घुसे हों। इससे पहले श्रीगंगानगर और बाड़मेर जिलों में भी ड्रोन से मादक पदार्थ गिराए जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब हथियार गिराने की पुष्टि होना सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।