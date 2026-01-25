Rajasthan Tourism: विदेशी सैलानी क्यों फिर से राजस्थान की ओर खिंच रहे हैं ? जानिए वजह

Domestic Tourism Boom: जयपुर. राजस्थान पर्यटन अब केवल किलों, महलों और ऐतिहासिक स्थलों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह निवेश, नवाचार, रोजगार सृजन और वैश्विक ब्रांडिंग का सशक्त मॉडल बनकर उभर रहा है। राइजिंग राजस्थान अभियान, नई पर्यटन नीति, धार्मिक और ग्रामीण पर्यटन सर्किट, मेलों–त्योहारों के विस्तार और ऐतिहासिक स्मारकों में लौटती रौनक ने प्रदेश को पर्यटन के नए युग में प्रवेश करा दिया है।