जयपुर

Rajasthan Tourism: विदेशी सैलानी क्यों फिर से राजस्थान की ओर खिंच रहे हैं ? जानिए वजह

Heritage Tourism: देशभर में सितंबर 2025 तक विदेशी पर्यटकों के आगमन में वर्ष 2024 की तुलना में 12.53 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, वहीं राजस्थान में यह गिरावट मात्र 6.4 प्रतिशत रही है। यह दर्शाता है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद राजस्थान की पर्यटन छवि मजबूत बनी हुई है।

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 25, 2026

Domestic Tourism Boom: जयपुर. राजस्थान पर्यटन अब केवल किलों, महलों और ऐतिहासिक स्थलों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह निवेश, नवाचार, रोजगार सृजन और वैश्विक ब्रांडिंग का सशक्त मॉडल बनकर उभर रहा है। राइजिंग राजस्थान अभियान, नई पर्यटन नीति, धार्मिक और ग्रामीण पर्यटन सर्किट, मेलों–त्योहारों के विस्तार और ऐतिहासिक स्मारकों में लौटती रौनक ने प्रदेश को पर्यटन के नए युग में प्रवेश करा दिया है।

पर्यटन आयुक्त रुक्मणि रियाड़ ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष राजस्थान में पर्यटकों की संख्या में 9.74 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। विशेष रूप से घरेलू पर्यटन में आई रिकॉर्ड बढ़ोतरी प्रदेश के लिए उपलब्धि के साथ-साथ भविष्य की बड़ी संभावना बनकर सामने आई है।

उन्होंने बताया कि जहां देशभर में सितंबर 2025 तक विदेशी पर्यटकों के आगमन में वर्ष 2024 की तुलना में 12.53 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, वहीं राजस्थान में यह गिरावट मात्र 6.4 प्रतिशत रही है। यह दर्शाता है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद राजस्थान की पर्यटन छवि मजबूत बनी हुई है।

राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आईटीबी बर्लिन, बीआईटीई बीजिंग, टूरिज्म एक्सपो जापान, आईमेक्स यूएसए और डब्ल्यूटीएम लंदन जैसे अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल मार्ट्स में सक्रिय सहभागिता के चलते राज्य की वैश्विक मार्केटिंग को नई गति मिली है। इससे आने वाले वर्षों में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

दिसंबर 2025 में लागू हुई राजस्थान पर्यटन नीति 2025 और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 के माध्यम से पर्यटकों को नए अनुभव मिलेंगे तथा विदेशी फिल्मों की शूटिंग से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के पर्यटन स्थलों का प्रचार होगा। जयपुर में आयोजित होने वाला ग्रेट इंडिया ट्रैवल बाजार भी विदेशी टूर ऑपरेटरों को आकर्षित करने का बड़ा मंच बनेगा।

पर्यटन आयुक्त ने कहा कि घरेलू पर्यटन में आई तेजी का लाभ उठाने के लिए आधुनिक आधारभूत संरचना और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का विकास प्राथमिकता है, ताकि पर्यटकों को उत्कृष्ट अनुभव मिले और रिपीट टूरिज्म को बढ़ावा मिले।

📊 राजस्थान में पर्यटन की स्थिति : एक नजर में

क्रमांकप्रमुख बिंदुविवरण
1वार्षिक पर्यटन वृद्धिराजस्थान पर्यटन में 9.74 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज
2घरेलू पर्यटनघरेलू पर्यटकों की रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी
3विदेशी पर्यटक गिरावट (राज्य)राजस्थान में विदेशी पर्यटकों में केवल 6.4 प्रतिशत की गिरावट
4विदेशी पर्यटक गिरावट (राष्ट्रीय)देशभर में विदेशी पर्यटकों में 12.53 प्रतिशत की गिरावट
5निवेश प्रोत्साहनराइजिंग राजस्थान अभियान से निवेश को बढ़ावा
6नई पर्यटन नीतिराजस्थान पर्यटन नीति 2025 लागू
7फिल्म पर्यटन नीतिफिल्म पर्यटन नीति से वैश्विक पहचान मजबूत
8अंतरराष्ट्रीय सहभागिताअंतरराष्ट्रीय ट्रैवल मार्ट्स में सक्रिय भागीदारी
9विदेशी टूर ऑपरेटर आकर्षणग्रेट इंडिया ट्रैवल बाजार से विदेशी टूर ऑपरेटर आकर्षित
10आधारभूत संरचना विकासइंफ्रास्ट्रक्चर और विश्वस्तरीय सुविधाओं पर विशेष फोकस

