25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Railway News 25 January: रेलवे संचालन में बदलाव, कुछ ट्रेनें रद्द, कुछ रेगुलेट और नई सेवाएं शुरू

Train Schedule Update: यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए विशेष सुपरफास्ट ट्रेन चलाने का भी निर्णय लिया गया है। यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पहले अपडेट अवश्य जांच लें।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 25, 2026

Indian Railway good news

Indian Railway good news

Indian Railways Update: जयपुर. उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्री सुविधाओं में सुधार और परिचालन व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए कई अहम निर्णय किए हैं। कुछ ट्रेनों को नए स्टेशनों पर ठहराव की सुविधा दी गई है, वहीं तकनीकी कार्यों के कारण कुछ ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है। इसके साथ ही यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए विशेष सुपरफास्ट ट्रेन चलाने का भी निर्णय लिया गया है। यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पहले अपडेट अवश्य जांच लें।

मोकलसर स्टेशन पर एमजीआर चेन्नई सेंट्रल ट्रेन का ठहराव शुरू

यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-भगत की कोठी-एमजीआर चेन्नई सेंट्रल ट्रेन का मोकलसर स्टेशन पर ठहराव शुरू करने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार भगत की कोठी से चलने वाली ट्रेन 25 जनवरी से तथा चेन्नई सेंट्रल से आने वाली ट्रेन 27 जनवरी से मोकलसर स्टेशन पर दो-दो मिनट का ठहराव करेगी। इससे आसपास के यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी और यात्रा अधिक सहज बनेगी।

तकनीकी कार्य के कारण अजमेर-पुरी ट्रेन ढाई घंटे रेगुलेट

भुसावल-बडनेरा रेलखंड के जलंब स्टेशन पर चल रहे तकनीकी कार्य के कारण अजमेर-पुरी ट्रेन के संचालन पर असर पड़ेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह ट्रेन 29 जनवरी को अजमेर से रवाना होने के बाद मध्य रेलवे क्षेत्र में लगभग 2 घंटे 30 मिनट तक रेगुलेट रहेगी। यात्रियों को संभावित देरी को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है। रेलवे असुविधा कम करने के लिए वैकल्पिक प्रबंध भी कर रहा है।

तकनीकी कार्य से ट्रेनों का संचालन प्रभावित, रूट में बदलाव

फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी रेलखंड के नारनौल स्टेशन यार्ड में तकनीकी कार्य के चलते कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। फुलेरा-रेवाड़ी-फुलेरा ट्रेन 29 जनवरी को रद्द रहेगी। वहीं बान्द्रा टर्मिनस-दिल्ली सराय ट्रेन 28 जनवरी को परिवर्तित मार्ग फुलेरा-जयपुर-अलवर-रेवाड़ी होकर चलेगी और जयपुर सहित कई स्टेशनों पर ठहराव करेगी। दिल्ली सराय-बान्द्रा टर्मिनस ट्रेन 29 जनवरी को 25 मिनट रेगुलेट रहेगी।

जयपुर मार्ग से चलेगी बान्द्रा-भिवानी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने वाया जयपुर बान्द्रा टर्मिनस-भिवानी-बान्द्रा टर्मिनस सुपरफास्ट वीकली स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 28 जनवरी, 4, 11, 18 और 25 फरवरी को बान्द्रा टर्मिनस से तथा 29 जनवरी, 5, 12, 19 और 26 फरवरी को भिवानी से संचालित होगी। इससे लंबी दूरी के यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

ये भी पढ़ें

Farmer Welfare: राजस्थान में खेतों में होने वाला है बड़ा बदलाव ! जानिए किसानों को कैसे मिलेगा “डबल फायदा”
जयपुर
Farmer

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Jan 2026 10:12 am

Published on:

25 Jan 2026 10:08 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Railway News 25 January: रेलवे संचालन में बदलाव, कुछ ट्रेनें रद्द, कुछ रेगुलेट और नई सेवाएं शुरू

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ग्राम उत्थान शिविरों से ग्रामीण विकास को नई गति, दो दिनों में 687 शिविर, लाखों ग्रामीणों तक पहुंची सरकारी योजनाएं

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर ए​क्टिव होगा नया वेदर सिस्टम, 18 जिलों में बारिश-ओले गिरने का अलर्ट

Rajasthan Weather Update
जयपुर

छापाला भैरू बाबा के अनोखे मेले में 651 क्विंटल महाप्रसादी के लिए JCB से बनता चूरमा, 450 क्विंटल उपलों जगरे में बाटियों की सिकाई

महाप्रसादी के लिए 450 क्विंटल उपलों से जला 100 मीटर जगरा, पत्रिका फोटो
जयपुर

नर्सिंग भर्ती 2023: जयपुर में 21 दिन से धरना जारी, 5 अभ्यर्थी अनशन पर; विधानसभा घेराव की दी चेतावनी

Nursing Recruitment 2023
जयपुर

Republic Day 2026: जयपुर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस, इधर भागे तो उधर पकड़े गए, 196 वाहन जब्त, 400 से अधिक चालान

Republic Day 2026 Jaipur Police
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.