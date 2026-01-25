Railway News 25 January: रेलवे संचालन में बदलाव, कुछ ट्रेनें रद्द, कुछ रेगुलेट और नई सेवाएं शुरू

Indian Railway good news
Indian Railways Update: जयपुर. उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्री सुविधाओं में सुधार और परिचालन व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए कई अहम निर्णय किए हैं। कुछ ट्रेनों को नए स्टेशनों पर ठहराव की सुविधा दी गई है, वहीं तकनीकी कार्यों के कारण कुछ ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है। इसके साथ ही यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए विशेष सुपरफास्ट ट्रेन चलाने का भी निर्णय लिया गया है। यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पहले अपडेट अवश्य जांच लें।
यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-भगत की कोठी-एमजीआर चेन्नई सेंट्रल ट्रेन का मोकलसर स्टेशन पर ठहराव शुरू करने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार भगत की कोठी से चलने वाली ट्रेन 25 जनवरी से तथा चेन्नई सेंट्रल से आने वाली ट्रेन 27 जनवरी से मोकलसर स्टेशन पर दो-दो मिनट का ठहराव करेगी। इससे आसपास के यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी और यात्रा अधिक सहज बनेगी।
भुसावल-बडनेरा रेलखंड के जलंब स्टेशन पर चल रहे तकनीकी कार्य के कारण अजमेर-पुरी ट्रेन के संचालन पर असर पड़ेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह ट्रेन 29 जनवरी को अजमेर से रवाना होने के बाद मध्य रेलवे क्षेत्र में लगभग 2 घंटे 30 मिनट तक रेगुलेट रहेगी। यात्रियों को संभावित देरी को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है। रेलवे असुविधा कम करने के लिए वैकल्पिक प्रबंध भी कर रहा है।
फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी रेलखंड के नारनौल स्टेशन यार्ड में तकनीकी कार्य के चलते कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। फुलेरा-रेवाड़ी-फुलेरा ट्रेन 29 जनवरी को रद्द रहेगी। वहीं बान्द्रा टर्मिनस-दिल्ली सराय ट्रेन 28 जनवरी को परिवर्तित मार्ग फुलेरा-जयपुर-अलवर-रेवाड़ी होकर चलेगी और जयपुर सहित कई स्टेशनों पर ठहराव करेगी। दिल्ली सराय-बान्द्रा टर्मिनस ट्रेन 29 जनवरी को 25 मिनट रेगुलेट रहेगी।
यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने वाया जयपुर बान्द्रा टर्मिनस-भिवानी-बान्द्रा टर्मिनस सुपरफास्ट वीकली स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 28 जनवरी, 4, 11, 18 और 25 फरवरी को बान्द्रा टर्मिनस से तथा 29 जनवरी, 5, 12, 19 और 26 फरवरी को भिवानी से संचालित होगी। इससे लंबी दूरी के यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
