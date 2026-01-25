Railway News 25 January: रेलवे संचालन में बदलाव, कुछ ट्रेनें रद्द, कुछ रेगुलेट और नई सेवाएं शुरू

Indian Railways Update: जयपुर. उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्री सुविधाओं में सुधार और परिचालन व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए कई अहम निर्णय किए हैं। कुछ ट्रेनों को नए स्टेशनों पर ठहराव की सुविधा दी गई है, वहीं तकनीकी कार्यों के कारण कुछ ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है। इसके साथ ही यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए विशेष सुपरफास्ट ट्रेन चलाने का भी निर्णय लिया गया है। यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पहले अपडेट अवश्य जांच लें।