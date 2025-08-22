राजस्थान में परिवहन विभाग की नई व्यवस्था, जानें क्या है ई-डिटेक्शन? अब हर गलती पर कटेगा चालान

जयपुर: अगर आपके वाहन में दस्तावेज संबंधी कोई कमी है तो पूरा कर लें, क्योंकि परिवहन विभाग ने अब ई-डिटेक्शन प्रणाली से वाहनों के चालान करने शुरू कर दिए हैं। इसके तहत जैसे ही आप हाइवे पर टोल से गुजरेंगे और वाहन में दस्तावेजों की कमी होगी तो आपका चालान कट जाएगा।
बता दें कि चालान कटने का आपकी मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा। पिछले महीने 28 जुलाई को विभाग ने यह व्यवस्था सिर्फ परिवहन वाहनों के लिए शुरू की थी। बीते 23 दिन में एक लाख चालान ई-डिटेक्शन प्रणाली से किए गए हैं।
विभाग ने अभी नई प्रणाली में पॉल्यूशन, फिटनेस और इंश्योरेंस को ही शामिल किया है। इसके बाद आरसी, टैस और परमिट को भी जोड़ा जाएगा। परिवहन वाहनों के बाद गैर परिवहन वाहनों के चालान भी ई-डिटेक्शन प्रणाली से किए जाएंगे।
ई-डिटेक्शन प्रणाली से कटे चालान को अगर जमा नहीं कराया तो दूसरी बार किसी टोल से निकलने पर दोगुने जुर्माने के साथ चालान किया जाएगा। ई-डिटेक्शन प्रणाली के तहत अधिकतर वाहनों के दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा।
फिटनेस : 2000-10000 रुपए
परमिट : 2000-10000 रुपए
टैस : बकाया कर व 500 रुपए
पॉल्यूशन : 500-1000 रुपए
इंश्योरेंस : 1000-2000 रुपए
आरसी : 200-10000 रुपए
ई-डिटेक्शन प्रणाली के जरिए कार्रवाई से विभाग का राजस्व बढ़ेगा। साथ ही आरटीओ उडऩदस्तों पर कथित भ्रष्टाचार रुकेगा। वहीं, प्रवर्तन की कार्रवाई के दौरान होने वाले हादसे थमेंगे।
-शुचि त्यागी, सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग
कई वाहनों के गलत चालान होने के मामले सामने आए हैं। दस्तावेज पूरे होने और वाहन पोर्टल पर अपटेड नहीं होने के कारण गलत चालान हो रहे हैं। इससे वाहन चालक और मालिक परेशान हो रहे हैं।
-मुकेश बड़वाल, अध्यक्ष, ट्रक यूनियन