राजस्थान में परिवहन विभाग की नई व्यवस्था, जानें क्या है ई-डिटेक्शन? अब हर गलती पर कटेगा चालान

जयपुर: अगर आपके वाहन में दस्तावेज संबंधी कोई कमी है तो पूरा कर लें, क्योंकि परिवहन विभाग ने अब ई-डिटेक्शन प्रणाली से वाहनों के चालान करने शुरू कर दिए हैं। इसके तहत जैसे ही आप हाइवे पर टोल से गुजरेंगे और वाहन में दस्तावेजों की कमी होगी तो आपका चालान कट जाएगा।