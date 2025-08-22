Rajasthan University: मैस बंद होने पर यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया हंगामा, हॉस्टल में जड़ दिया ताला

दिनभर के प्रदर्शन के बाद रात को अम्बेडकर छात्रावास के बाहर छात्रों ने फिर से विरोध शुरू कर दिया। छात्रों का कहना था कि उन्हें बिना सूचना के मैस बंद कर दी गई, जिससे सैकड़ों छात्र भोजन से वंचित हो गए। जैसे ही वार्डन और अन्य अधिकारी स्थिति का जायजा लेने छात्रावास पहुंचे, छात्रों ने गेट पर ताला लगाकर तालाबंदी कर दी और नारेबाजी शुरू कर दी। यह विरोध देर रात तक चलता रहा।