प्रतापगढ़

राजस्थान में रिश्तों का कत्ल: पति ने पत्नी और बड़े भाई को कुल्हाड़ी से काटा, डबल मर्डर से गांव में मची सनसनी

प्रतापगढ़ जिले के धमोत्तर थाना क्षेत्र के बिल्लीखेड़ा गांव में गुरुवार अलसुबह हुई खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया।

प्रतापगढ़

kamlesh sharma

Aug 21, 2025

double murder in pratapgarh
फोटो पत्रिका

प्रतापगढ़। जिले के धमोत्तर थाना क्षेत्र के बिल्लीखेड़ा गांव में गुरुवार अलसुबह हुई खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। जहां गांव के लोग चैन की नींद सो रहे थे, वहीं एक घर में खून की होली खेली जा रही थी। पति ने पत्नी और बड़े भाई को बेरहमी से कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, आरोपी अपने बेटे और भतीजे को भी खत्म करने की फिराक में था।

पहले पत्नी फिर भाई की हत्या

एसपी बी. आदित्य ने बताया कि घटना गुरुवार सुबह करीब 4 बजे की है। आरोपी प्रेमचंद ने सबसे पहले पत्नी सविता को बेरहमी से कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अपने ही बेटे संतोष पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया लेकिन संतोष ने किसी तरह वहां से भागकर जान बचाई। प्रेमचंद भी उसके पीछे निकला। इसी दौरान अपने ही घर से करीब 500 मीटर की दूरी स्थित अपने बड़े भाई मूलचंद के घर भी जा पहुंचा और कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी।

मूलचंद के बेटे मनोज पर भी आरोपी चाचा ने कुल्हाड़ी से वार किया। जिससे मनोज गंभीर रूप से घायल हो गया। भाई की हत्या के बाद भी आरोपी नहीं रुका। डबल मर्डर करने के बाद आरोपी फिर अपने बेटे की तलाश में निकल गया। गांव वालों को जब इस खौफनाक हरकत का पता चला तो गांव में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने आरोपी का पीछा किया और पकडकऱ पुलिस को सौंप दिया।

बेरोजगार था आरोपी, पत्नी व भाई बनाते काम का दबाव

हत्या के पीछे की वजह प्रारंभिक जांच में कारण सामने आया है कि आरोपी प्रेमचंद के अनुसार वह बेरोजगार था। उसकी पत्नी और बड़ा भाई उस पर काम करने के लिए दबाव डालते और परेशान करते थे। इसी नाराजग़ी में उसने यह खौफनाक कदम उठाया। यह भी सामने आ रहा है कि आरोपी पूरे परिवार की हत्या के बाद खुदकुशी करने की योजना भी बना चुका था। बच्चों की तलाश उसी मकसद से कर रहा था। हालांकि, पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच जारी है और तथ्य एक-एक करके खंगाले जा रहे हैं।

एफएसएल टीम पहुंची, लिए साक्ष्य

घटना के बाद पुलिस व एफएसएल टीम घटनास्थल पर पहुंची और मौके से साक्ष्य जुटाए। खुद एसपी बी.आदित्य भी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की बारीकी से समीक्षा की।

Published on:

21 Aug 2025 06:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Pratapgarh / राजस्थान में रिश्तों का कत्ल: पति ने पत्नी और बड़े भाई को कुल्हाड़ी से काटा, डबल मर्डर से गांव में मची सनसनी

