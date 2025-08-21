राजस्थान में रिश्तों का कत्ल: पति ने पत्नी और बड़े भाई को कुल्हाड़ी से काटा, डबल मर्डर से गांव में मची सनसनी

हत्या के पीछे की वजह प्रारंभिक जांच में कारण सामने आया है कि आरोपी प्रेमचंद के अनुसार वह बेरोजगार था। उसकी पत्नी और बड़ा भाई उस पर काम करने के लिए दबाव डालते और परेशान करते थे। इसी नाराजग़ी में उसने यह खौफनाक कदम उठाया। यह भी सामने आ रहा है कि आरोपी पूरे परिवार की हत्या के बाद खुदकुशी करने की योजना भी बना चुका था। बच्चों की तलाश उसी मकसद से कर रहा था। हालांकि, पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच जारी है और तथ्य एक-एक करके खंगाले जा रहे हैं।