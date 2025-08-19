नीले ड्रम में शव छिपाने के मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस ने बताया-पत्नी व प्रेमी ने ऐसे रची थी खौफनाक साजिश

खैरथल-तिजारा पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने प्रेसवार्ता में बताया कि प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी लक्ष्मी उर्फ सुनीता व उसके प्रेमी जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला लक्ष्मी व आरोपी जितेंद्र भिंडूसी स्थित सूर्या भट्टे पर काम करते थे, जहां उन दोनों का अफेयर शुरू हुआ। बरसात शुरू होने के बाद हंसराम अपने गांव जाने लगा तो आरोपी जितेंद्र ने उनको कस्बे में काम दिलाने के लिए अपने घर पर कमरा किराये पर दिला दिया।