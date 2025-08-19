नीले ड्रम में शव छिपाने के मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस ने बताया-पत्नी व प्रेमी ने ऐसे रची थी खौफनाक साजिश

किशनगढ़बास(अलवर)। खैरथल-तिजारा जिले के किशनगढ़बास कस्बे में प्रेम प्रसंग के चलते पति की हत्या कर शव को ड्रम में छिपाने के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी मकान मालिक के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
खैरथल-तिजारा पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने प्रेसवार्ता में बताया कि प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी लक्ष्मी उर्फ सुनीता व उसके प्रेमी जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला लक्ष्मी व आरोपी जितेंद्र भिंडूसी स्थित सूर्या भट्टे पर काम करते थे, जहां उन दोनों का अफेयर शुरू हुआ। बरसात शुरू होने के बाद हंसराम अपने गांव जाने लगा तो आरोपी जितेंद्र ने उनको कस्बे में काम दिलाने के लिए अपने घर पर कमरा किराये पर दिला दिया।
हंसराम निवासी नवादिया पोस्ट खांडेपुर जिला शाहजहांपुर, यूपी व उसकी पत्नी लक्ष्मी तथा मकान मालिक का बेटा जितेंद्र निवासी आदर्श कॉलोनी किशनगढ़बास एक साथ शराब पार्टी करते थे। 15 अगस्त को इन्होंने शराब पार्टी की थी। इस दौरान हंसराम को अधिक शराब पिला दी और देर रात्रि को आरोपी जितेंद्र व लक्ष्मी ने हंसराम का तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी। मृतक का शव रात भर बेड पर पड़ा रहा।
सुबह हंसराम की मौत सुनिश्चित होने के बाद उन्होंने उसके शव को छत पर पहले से ही रखे नीले रंग के ड्रम में डाल दिया और नमक डालकर कपड़ों से ढक दिया। आरोपी जितेंद्र की मां मिथिलेश देवी ने छत से बदबू आने के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया।
पुलिस ने मंगलवार को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश चले गए। आरोपी महिला के दो बच्चों को परिजनों को सौंप दिया है तथा एक बच्चा महिला के पास है। इस मामले में किशनगढ़बास थाना अधिकारी ने मामला दर्ज कराया है।