जिसे नीले ड्रम में शव को छिपाया आखिर वो कहां से आया? ईंट-भट्टे से इस तरह शुरू हुई थी लक्ष्मी और जितेंद्र की प्रेम कहानी

पुलिस ने बताया कि लक्ष्मी और जितेंद्र रविवार को अलावड़ा गांव के ईंट भट्टे पर काम की तलाश में आए थे। उनके साथ तीन बच्चे भी थे। भट्टे पर मौजूद कुछ लोगों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो दोनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पीछा करने के बाद उन्हें पकड़ लिया गया। खैरथल-तिजारा के एसपी मनीष चौधरी ने बताया कि लक्ष्मी और उसके मृतक पति हंसराम के तीनों बच्चों को उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया है।