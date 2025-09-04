Rajasthan : 15 सितंबर से शहरी स्थानीय निकाय वार्डवार लगाएंगे शिविर, ‘प्रशासन शहरों के संग’ में होंगे ये कार्य

1- स्वच्छता प्रणाली में सुधार और ब्लैक स्पॉट को समाप्त करना।

2- पब्लिक प्लेस, जैसे पार्क, सामु​दायिक केंद्र और रात्रि आश्रय स्थल को दुरुस्त किया जाएगा।

3- जन्म, मृत्यु और विवाह के प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।

4- फॉयर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, डेरी बूथ परमिट जारी होंगे।

5- पार्कों के लिए जगह का चयन होगा।

6- सीवर कनेक्शन जारी किए जाएंगे

7- आवारा पशुओं को पकड़ जाएगा।

8- नई स्ट्रीट लाइट लगेगी

9- भूमि का पट्टा होगा जारी।