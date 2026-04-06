Rajasthan Water Crisis : राजस्थान में एक ही दिन में अफसरों ने दुरुस्त कराए हैंडपंप, ₹11,200 करोड़ से बनेगी 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं

प्रदेश में 20 हजार गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बजट 2024-25 में इस अभियान के लिए 11,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। माना जा रहा है कि इससे प्रदेश में कम वर्षा, अनियमित मानसून और अत्यधिक भू-जल दोहन से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ‘मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0’ के तहत एनिकट, चेक डैम, तालाब और जोहड़ों का निर्माण कर वर्षा जल का अधिकतम संचयन किया जा रहा है, वहीं पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित भी किया जा रहा है।