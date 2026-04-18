Rajasthan Weather: ‘आसमान से बरस रही आग’: चूरू में पारा @43°C पार, अगले 48 घंटे भारी; सरकार ने कहा- भूलकर भी न करें ये 1 गलती!

मरुधरा के रेतीले धोरों में तपिश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चूरू में तापमान 43.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सर्वाधिक है। वहीं, बीकानेर में 42.2 डिग्री और पिलानी में 42 डिग्री पारा रहने से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ भी तापमान 39.8 डिग्री के करीब पहुंच चुका है, जिससे शहर की सड़कें दोपहर में सूनी नजर आ रही हैं। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और जैसलमेर जैसे सीमावर्ती जिलों में सुबह से ही धूलभरी गर्म हवाएं (Dust Storms) चल रही हैं। हालांकि कुछ हिस्सों में हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन इनसे गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।