Rajasthan Weather: रेड अलर्ट के बीच अगले 3 घंटों में इन 6 जिलों में होगी भारी बारिश, आ गई मौसम विभाग की नई चेतावनी

Heavy Rain in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में आज कई जिलों में रेड व ओरेंज अलर्ट घोषित किया है। इसका असर भी आने लग गया है। सुबह से कई जिलों में भारी बारिश का दौर चल रहा है।

इधर रेड अलर्ट के बीच मौसम विभाग ने आगामी तीन घंटों में छह जिलों मेंं भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। इसके चलते प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड़ में आ गया है।

मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़ व बारां जिलों में आगामी तीन घंटे मुसीबत के हो सकते हैं। यहां भारी बारिश व आकाशीय बिजली की गिरने की संभावना जताई गई है।

इसके अलावा राजस्थान के कई जिलों में यलो अलर्ट ेघोषित किया हुआ है। इसके तहत बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौडगढ़़, राजसमंद, नागौर, अजमेर, पाली, जयपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जालोर, जोधपुर व बाड़मेर जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है।