Rajasthan Weather Alert : राजस्थान में 31 मार्च तक आंधी-बारिश का अलर्ट, बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ

कोटा शहर में दिन में बादल छाए रहे और दोपहर बाद अचानक बारिश हुई। सुबह मौसम साफ रहा और तेज धूप निकली, लेकिन दोपहर करीब 3 बजे अचानक मौसम ने करवट ली। देखते ही देखते आसमान में घने बादल छा गए और करीब 10 मिनट तक बारिश हुई। बारिश के चलते शहर की सड़कों पर पानी बह निकला और लोगों को गर्मी से राहत मिली। जिले में सांगोद, आंवा, कुंदनपुर सहित अन्य इलाकों में बारिश हुई। गांवों में इन दिनों खेतों में कटी फसल पड़ी है। ऐसे में बारिश से उनमें नुकसान की आशंका है। इसके अलावा बारां जिले के कुछ गांवों में बूंदाबांदी हुई।