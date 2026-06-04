राजस्थान के 11 जिलों में अगले 3 घंटे मौसम खराब, तेज आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि

Rajasthan Weather News: जयपुर. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने गुरुवार शाम 4 बजकर 13 मिनट पर राजस्थान के कई जिलों के लिए तात्कालिक मौसम चेतावनी (नाउकास्ट) जारी की है। विभाग के अनुसार अगले तीन घंटों के दौरान चूरू, सीकर, झुंझुनूं, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी और टोंक जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन, बिजली चमकने तथा 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इन क्षेत्रों में धूलभरी आंधी, वज्रपात, ओलावृष्टि और हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है।