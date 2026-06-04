4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान के 11 जिलों में अगले 3 घंटे मौसम खराब, तेज आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि

Rajasthan Weather Alert: विभाग के अनुसार अगले तीन घंटों के दौरान चूरू, सीकर, झुंझुनूं, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी और टोंक जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन, बिजली चमकने तथा 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jun 04, 2026

hailstorm in Rajasthan

File photo

Rajasthan Weather News: जयपुर. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने गुरुवार शाम 4 बजकर 13 मिनट पर राजस्थान के कई जिलों के लिए तात्कालिक मौसम चेतावनी (नाउकास्ट) जारी की है। विभाग के अनुसार अगले तीन घंटों के दौरान चूरू, सीकर, झुंझुनूं, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी और टोंक जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन, बिजली चमकने तथा 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इन क्षेत्रों में धूलभरी आंधी, वज्रपात, ओलावृष्टि और हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है।

वहीं जयपुर, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान पेड़ों और कमजोर संरचनाओं से दूर रहने, बिजली उपकरणों को अनप्लग करने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है।


4 से 7 जून के बीच पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर बारिश की संभावना

जयपुर. राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर के अनुसार नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 4 जून को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। इसके प्रभाव से बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के अनेक क्षेत्रों में मौसम बदलेगा।

मौसम विभाग के अनुसार कुछ स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ मध्यम से तेज बारिश, मेघगर्जन और कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में बने पश्चिमी विक्षोभ तथा उससे जुड़े ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण के कारण यह मौसम प्रणाली सक्रिय हुई है। इसके चलते राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार-चढ़ाव बना रहेगा।

बारिश और आंधी के प्रभाव से प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी एक सप्ताह तक अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रह सकता है, जिससे हीटवेव की स्थिति से राहत मिलेगी।

विभाग के वर्षा पूर्वानुमान के अनुसार 4 से 7 जून के बीच पूर्वी राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज हो सकती है। 8 जून के बाद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

Rajasthan Rain Warning 3 June: राजस्थान के इन 10 जिलों में अगले 3 घंटे में आएगी बारिश, अलर्ट जारी

ये भी पढ़ें
Rajasthan Weather Alert

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Jun 2026 04:52 pm

Published on:

04 Jun 2026 04:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान के 11 जिलों में अगले 3 घंटे मौसम खराब, तेज आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

संपादकीय : भवन सुरक्षा के बुनियादी नियमों पर सख्ती जरूरी

hotel fire
ओपिनियन

हनुमान बेनीवाल के नोटिस पर मदन राठौड़ का जवाब, बोले- विरोध का अधिकार है, लेकिन मर्यादा भी जरूरी

Madan Rathore Hanuman Beniwal
जयपुर

E-Bus Scheme: राजस्थान के 8 शहरों में दौड़ेंगी 1150 ई-बसें, चार्जिंग स्टेशन और डिपो विकास कार्य तेज

E BUS
जयपुर

Jaipur Crime: अनु मीणा सुसाइड केस में पुलिस का बड़ा एक्शन, पति गौतम मीणा को हिरासत में लिया

Anu Meena Suicide Case
जयपुर

Jaipur Hotel : जयपुर में बिना फायर एनओसी के चल रहे 80 फीसदी होटल-रेस्टोरेंट, आग लगी तो बचना होगा मुश्किल

Jaipur 80 percent hotels restaurants without fire NOC If fire difficult to escape
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.