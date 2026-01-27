Rajasthan Weather : जयपुर सहित 15 जिलों में मावठ, ओलावृष्टि और शीतलहर का अलर्ट, बिजली गिरने से 2 मौत

फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan Weather : मौसम विभाग के Prediction के अनुसार आज 27 जनवरी को पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में सर्वाधिक असर होने की प्रबल संभावना है। आज कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग के करीब 15 जिलों के कुछ भागों में तीव्र मेघगर्जन के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान कहीं-कहीं ओलावृष्टि व वज्रपात होने की भी संभावना है।
मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार राजस्थान में आज कई जिलों में ओले गिरे हैं। जयपुर सहित कई जिलों में रुक-रुककर बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि बिजली गिरने की घटना की वजह से सीकर में एक महिला और कोटा में एक युवक की मौत हो गई।
मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया 28 और 29 जनवरी को प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाएगा। इसके साथ ही कई स्थानों पर सर्द हवाएं चलेंगी। पर 31 जनवरी से एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होगा। इसके असर से प्रदेश में 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रदेश में बादल छा सकते और कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। राज्य में अधिकतम तापमान पाली में 27.5 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान अलवर में 4.5 डिग्री दर्ज किया गया। राज्य में कहीं-कहीं शीत दिन एवं पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं हल्का कोहरा दर्ज किया गया।
जयपुर में मंगलवार सुबह से तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग का दोपहर 2 बजे तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वैसे जयपुर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज आसमान पर बादल छाए हुए है, देर रात तक रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है।
