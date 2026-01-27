Rajasthan Weather : जयपुर सहित 15 जिलों में मावठ, ओलावृष्टि और शीतलहर का अलर्ट, बिजली गिरने से 2 मौत

मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया 28 और 29 जनवरी को प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाएगा। इसके साथ ही कई ​स्थानों पर सर्द हवाएं चलेंगी। पर 31 जनवरी से एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होगा। इसके असर से प्रदेश में 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रदेश में बादल छा सकते और कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है।