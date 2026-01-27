राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर नया अपडेट, मतदान दिवस की गाइडलाइन जारी, प्रत्याशियों पर लगाई कई पाबंदियां

Rajasthan Panchayat and Local Body Elections : राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर नया अपडेट आया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान दिवस की गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में प्रत्याशियों पर कई पाबंदियां लगाई गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा के अनुसार मतदान दिवस पर मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार पर रोक लगाई गई है। कोई भी प्रत्याशी 100 मीटर के भीतर चुनावी बूथ स्थापित नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही बूथ के पास पोस्टर, बैनर, हॉर्डिंग, नारे लगाना पूरी तरह बैन रहेगा।