Rajasthan Weather: राजस्थान में 6, 7, 8 अक्टूबर को ओले और तूफानी बारिश का अलर्ट, दिवाली पर बारिश का साया

राजस्थान में 6,7,8 अक्टूबर को ओलावृष्टि का अलर्ट, पत्रिका फोटो
Hailstorm alert in Rajasthan: राजस्थान में इस बार अक्टूबर के महीने में बारिश का दौर कुछ लंबा चलने वाला है। मौसम विज्ञानियों की मानें तो आगामी 6, 7 और 8 अक्टूबर को जयपुर समेत 7 से ज्यादा जिलों में मेघगर्जन के साथ बारिश होने और कुछ भागों में ओलावृष्टि होने की प्रबल आशंका है। आगामी 6 अक्टूबर को मौसम का मिजाज सर्वाधिक बिगड़ने की आशंका है। बंगाल की खाड़ी में बने कम वायुदाब क्षेत्र से राजस्थान में आ रही ठंडी हवाओं के कारण कई जिलों में बारिश का दौर सक्रिय रहा है। प्रदेश के छह से ज्यादा जिलों में शनिवार को हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग जता रहा है।
मौसम केंद्र जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी से होकर ठंडी हवाएं प्रदेश तक पहुंच रही हैं। जिसके असर से दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ ही बादलों की आवाजाही बढ़ने और हल्की से मध्यम बारिश का दौर सक्रिय है। आगामी 6 अक्टूबर को जयपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनूं और अलवर जिले में बन रहे लो प्रेशर एरिया के असर से कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि होने का अलर्ट है। माना जा रहा है कि ओलावृष्टि और बारिश होने पर प्रदेश में इस बार अक्टूबर के महीने में सर्दी का जोर बढ़ने वाला है।
मौसम विज्ञानियों के अनुसार पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। जिसके असर से हिमालय के तराई क्षेत्र में बर्फबारी शुरू होने लगी है। वहीं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी जिले सिरोही, राजसमंद, बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर समेत आसपास के जिलों में 7 और 8 अक्टूबर को कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश होने की आशंका है।
अरब सागर में सक्रिय चक्रवात 'शक्ति' सक्रिय है लेकिन विंड पैटर्न बदलने के कारण फिलहाल चक्रवात सुस्त है। हालांकि मौसम विज्ञानियों का मानना है कि विंड पैटर्न बदलने पर देश के दक्षिण पश्चिम और उत्तर के कुछ भागों में चक्रवाती के असर से अक्टूबर माह में बारिश का दौर सक्रिय रहने की संभावना है।
मौसम विज्ञानियों के अनुसार अक्टूबर माह के दूसरे पखवाड़े में भी इस बार बारिश का दौर सक्रिय रहने की संभावना है। हालांकि दूसरे पखवाड़े से पहले दो चार दिन तक दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं लेकिन इसके बाद फिर से बादलों की आवाजाही बढ़ने और फिर से झमाझम बारिश का दौर सक्रिय होने का अनुमान है। अक्टूबर के दूसरे पखवाड़ में दिवाली पर्व पर भी इस बार बारिश का साया मंडरा रहा है।
शुक्रवार को प्रदेश के जोधपुर, उदयपुर और आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं आज उदयपुर, राजसमंद, जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर जिले में बादलों की आवाजाही रहने और कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 7 और 8 अक्टूबर को जिलों में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग