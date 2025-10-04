Rajasthan Weather: राजस्थान में 6, 7, 8 अक्टूबर को ओले और तूफानी बारिश का अलर्ट, दिवाली पर बारिश का साया

Hailstorm alert in Rajasthan: राजस्थान में इस बार अक्टूबर के महीने में बारिश का दौर कुछ लंबा चलने वाला है। मौसम विज्ञानियों की मानें तो आगामी 6, 7 और 8 अक्टूबर को जयपुर समेत 7 से ज्यादा जिलों में मेघगर्जन के साथ बारिश होने और कुछ भागों में ओलावृष्टि होने की प्रब​ल आशंका है। आगामी 6 अक्टूबर को मौसम का मिजाज सर्वाधिक बिगड़ने की आशंका है। बंगाल की खाड़ी में बने कम वायुदाब क्षेत्र से राजस्थान में आ रही ठंडी हवाओं के कारण कई जिलों में बारिश का दौर सक्रिय रहा है। प्रदेश के छह से ज्यादा जिलों में शनिवार को हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग जता रहा है।