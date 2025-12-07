Rajasthan Weather: मौसम ने ली करवट, बादल छाए , 12 दिसंबर से ठंड के ‘डबल अटैक’ का अलर्ट

सर्दी के तेवर नर्म, 12 दिसंबर से कड़ाके की सर्दी का अलर्ट, पत्रिका फोटो
जयपुर। राजस्थान में सक्रिय एक नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से शीतलहर का दौर फिलहाल कमजोर पड़ गया है। हालांकि बादलों की आवाजाही शुरू होने पर प्रदेश के कई शहरों में रात के तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होने से मौसम शुष्क हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश शहरों में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने और कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने की संभावना जताई है। आगामी 12 दिसंबर से विंड पैटर्न में बदलाव होने के आसार हैं जिसके बाद प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में फिर से शीतलहर चलने की भी आशंका है।
मौसम विज्ञानियों की मानें तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान में विंड पैटर्न में भी बदलाव हो रहा है। जिसके कारण उत्तर से आ रही बर्फीली हवा भी थमने से मैदानी इलाकों में सर्दी के तेवर थोड़े नर्म पड़ गए हैं। बादल छाए रहने पर दिन में मौसम में हल्की ठंडक महसूस हो रही है और गलनभरी सर्दी से राहत मिल रही है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले सप्ताह न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी तक होने व शीतलहर से राहत मिलने की संभावना है।
राजस्थान में सक्रिय कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से आगामी तीन-चार दिन शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान चार डिग्री से ऊपर तथा शेष अधिकांश भागों में 10 डिग्री से ऊपर दर्ज होने की संभावना है। हालांकि बादलों की आवाजाही भी अगले दो तीन दिन तक जारी रहने की संभावना है। दिन के तापमान में भी आंशिक बढ़ोतरी होने के आसार हैं। सीकर के फतेहपुर में जमाव बिंदू के नजदीक पहुंचे पारे में फिर से बढ़ोतरी दर्ज हुई है।
राजस्थान के पश्चिमी जिलों में लगातार मौसम का मिजाज शुष्क रहा है। दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज होने पर फिलहाल लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत मिल रही है। वहीं आगामी सप्ताह में भी पश्चिमी मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी से राहत की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।
सामान्यतया दिसंबर माह के पहले सप्ताह में प्रदेश के उत्तर पूर्व और पश्चिम के कुछ भागों में कोहरे की दस्तक होती है लेकिन इस बार हवा में सापेक्षित आर्द्रता में हो रहे उतार चढ़ाव और उत्तर से आने वाली बर्फीली हवा की रफ्तार धीमी होने के कारण कोहरे से लोगों को राहत मिल रही है। हालांकि मौसम विज्ञानियों ने इस सप्ताह के अंत तक मौसम में बदलाव होने और कोहरा छाने और शीतलहर चलने की आशंका जताई है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग