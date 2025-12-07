Rajasthan Weather: मौसम ने ली करवट, बादल छाए , 12 दिसंबर से ठंड के ‘डबल अटैक’ का अलर्ट

जयपुर। राजस्थान में सक्रिय एक नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से शीतलहर का दौर फिलहाल कमजोर पड़ गया है। हालांकि बादलों की आवाजाही शुरू होने पर प्रदेश के कई शहरों में ​रात के तापमान में आंशिक ​बढ़ोतरी होने से मौसम शुष्क हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के ​अधिकांश शहरों में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने और कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने की संभावना जताई है। आगामी 12 दिसंबर से विंड पैटर्न में बदलाव होने के आसार हैं जिसके बाद प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में फिर से शीतलहर चलने की भी आशंका है।