Rajasthan Weather:गुलाबी सर्दी के साथ सुहावने मौसम में दीपोत्सव पर्व का उल्लास दोगुना, आतिशबाजी से आसमां में छाया धुआं

जयपुर में सुहावने मौसम के साथ दीपोत्सव पर आतिशबाजी, पत्रिका फोटो
राजस्थान समेत देशभर में दीपोत्सव पर्व आज बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मौसम में घुली गुलाबी सर्दी ने पर्व के उल्लास और दोगुना कर दिया है। प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों में दिन में पारा सामान्य के आसपास दर्ज हो रहा है वहीं पश्चिमी जिलों में अब भी पारा सामान्य से ज्यादा रहने पर गुलाबी सर्दी की आहट कम महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने आगामी सप्ताहभर प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है।
जैसलमेर और बाड़मेर समेत प्रदेश के पश्चिमी जिलों में आज दिन में पारे का मिजाज गर्म रहा और अधिकतम तापमान औसत से ज्यादा दर्ज हुआ। हालांकि जयपुर और अन्य जिलों में पारा सामान्य के आसपास दर्ज हुआ और दिन में छाए छितराए बादलों के कारण धूप की तपिश से भी आंशिक राहत मिली।
मौसम विज्ञानियों के अनुसार आज दीपोत्सव पर्व मनाया जा रहा है और जयपुर शहर में होने वाली जबरदस्त आतिशबाजी से रात के तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होने की संभावना है। फिलहाल शहर में आज हवा की रफ्तार थमी हुई है और अतिशबाजी से गैसीय प्रदूषण बढ़ने के कारण पारे में भी बढ़ोतरी होने के आसार हैं। जयपुर में आज अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी शहर में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है।
राजस्थान के शेखावाटी अंचल में सर्दी के तेवर अब तीखे हो चले हैं। सीकर में बीती रात पारा 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था जो सामान्य तापमान से 3.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सिरोही 14.4 और दौसा जिले में 16.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं सीकर के फतेहपुर में सोमवार को 34.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा।
|स्टेशन
|अधिकतम तापमान (°C)
|सामान्य से अंतर
|न्यूनतम तापमान (°C)
|सामान्य से अंतर
|अजमेर
|32.5
|-1.9
|17.2
|-3.3
|बाड़मेर
|37.2
|0.6
|20.8
|-0.7
|बीकानेर
|34.2
|-1.5
|22.2
|2.2
|चुरू
|34.6
|-0.8
|19.0
|1.7
|जयपुर
|32.7
|-1.4
|19.8
|0.3
|जैसलमेर
|35.1
|-1.0
|20.2
|1.0
|जोधपुर
|34.7
|-1.2
|17.6
|-1.7
|कोटा
|33.3
|-1.3
|19.6
|-2.2
|पिलानी
|33.7
|-1.9
|18.4
|1.3
|सीकर
|32.5
|-0.3
|14.5
|-3.2
|सिरोही
|--
|--
|14.4
|--
|श्रीगंगानगर
|33.8
|-0.6
|21.3
|4.0
|उदयपुर
|32.0
|-1.6
|18.1
|1.3
