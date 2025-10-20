Rajasthan Weather:गुलाबी सर्दी के साथ सुहावने मौसम में दीपोत्सव पर्व का उल्लास दोगुना, आतिशबाजी से आसमां में छाया धुआं

मौसम विज्ञानियों के अनुसार आज दीपोत्सव पर्व मनाया जा रहा है और जयपुर शहर में होने वाली जब​रदस्त आतिशबाजी से रात के तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होने की संभावना है।​ फिलहाल शहर में आज हवा की रफ्तार थमी हुई है और अतिशबाजी से गैसीय प्रदूषण बढ़ने के कारण पारे में भी बढ़ोतरी होने के आसार हैं। जयपुर में आज अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी शहर में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है।