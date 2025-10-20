Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather:गुलाबी सर्दी के साथ सुहावने मौसम में दीपोत्सव पर्व का उल्लास दोगुना, आतिशबाजी से आसमां में छाया धुआं

देशभर में दीपोत्सव पर्व आज बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मौसम में घुली गुलाबी सर्दी ने पर्व के उल्लास और दोगुना कर दिया है। प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों में दिन में पारा सामान्य के आसपास दर्ज हो रहा है वहीं पश्चिमी जिलों में अब भी पारा सामान्य से ज्यादा रहने पर गुलाबी सर्दी की आहट कम महसूस हो रही है।

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 20, 2025

Play video

जयपुर में सुहावने मौसम के साथ दीपोत्सव पर आतिशबाजी, पत्रिका फोटो

राजस्थान समेत देशभर में दीपोत्सव पर्व आज बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मौसम में घुली गुलाबी सर्दी ने पर्व के उल्लास और दोगुना कर दिया है। प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों में दिन में पारा सामान्य के आसपास दर्ज हो रहा है वहीं पश्चिमी जिलों में अब भी पारा सामान्य से ज्यादा रहने पर गुलाबी सर्दी की आहट कम महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने आगामी सप्ताहभर प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है।

पश्चिमी जिलों में मौसम में गर्माहट

जैसलमेर और बाड़मेर समेत प्रदेश के पश्चिमी जिलों में आज दिन में पारे का मिजाज गर्म रहा और अधिकतम तापमान औसत से ज्यादा दर्ज हुआ। हालांकि जयपुर और अन्य जिलों में पारा सामान्य के आसपास दर्ज हुआ और दिन में छाए छितराए बादलों के कारण धूप की तपिश से भी आंशिक राहत मिली।

आतिशबाजी से रात में पारे में आंशिक बढ़ोतरी संभव

मौसम विज्ञानियों के अनुसार आज दीपोत्सव पर्व मनाया जा रहा है और जयपुर शहर में होने वाली जब​रदस्त आतिशबाजी से रात के तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होने की संभावना है।​ फिलहाल शहर में आज हवा की रफ्तार थमी हुई है और अतिशबाजी से गैसीय प्रदूषण बढ़ने के कारण पारे में भी बढ़ोतरी होने के आसार हैं। जयपुर में आज अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी शहर में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है।

शेखावाटी अंचल में सर्दी की रंगत

राजस्थान के शेखावाटी अंचल में सर्दी के तेवर अब तीखे हो चले हैं। सीकर में बीती रात पारा 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था जो सामान्य तापमान से 3.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सिरोही 14.4 और दौसा जिले में 16.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं सीकर के फतेहपुर में सोमवार को 34.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा।

राजस्थान के शहरों में दिन का तापमान

🌤 आज का मौसम विवरण (20 अक्तूबर 2025)

स्टेशनअधिकतम तापमान (°C)सामान्य से अंतरन्यूनतम तापमान (°C)सामान्य से अंतर
अजमेर32.5-1.917.2-3.3
बाड़मेर37.20.620.8-0.7
बीकानेर34.2-1.522.22.2
चुरू34.6-0.819.01.7
जयपुर32.7-1.419.80.3
जैसलमेर35.1-1.020.21.0
जोधपुर34.7-1.217.6-1.7
कोटा33.3-1.319.6-2.2
पिलानी33.7-1.918.41.3
सीकर32.5-0.314.5-3.2
सिरोही----14.4--
श्रीगंगानगर33.8-0.621.34.0
उदयपुर32.0-1.618.11.3

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Oct 2025 06:38 pm

