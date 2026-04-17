Rajasthan Weather Update: राजस्थान के हनुमानगढ़ में बारिश के साथ गिरे ओले, आज इन जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी

वर्तमान में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 40-42 डिग्री दर्ज किया जा रहा हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 42.9 डिग्री सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। इसके अलावा जैसलमेर का अधिकतम तापमान 42.8, चूरू का 42.4, सीकर का 40.2, बीकानेर व श्रीगंगानगर का 42, जोधपुर का 41.7, कोटा व झुंझुनूं का 41.6, पाली का 40.8, अलवर का 40.4, करौली का 40.1, टोंक का 40.6, दौसा का 40.5, अजमेर का 39.8,, जयपुर का 39.8, उदयपुर का 39.1, नागौर का 39.5, जालोर का 39.3, सिरोही का 38.2, सीकर के फतेहपुर का 39.7, प्रतापगढ़ का 38.9 और झुंझुनूं का 39.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।