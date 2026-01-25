25 जनवरी 2026,

रविवार

जयपुर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर ए​क्टिव होगा नया वेदर सिस्टम, 18 जिलों में बारिश-ओले गिरने का अलर्ट

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान में ओलावृष्टि और बारिश के बाद एक बार फिर सर्दी की दस्तक तेज हुई है। इसी बीच मौसम विभाग का नया अपडेट सामने आया है।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 25, 2026

Rajasthan Weather Update
Play video

राजस्थान बारिश अलर्ट। फोटो: पत्रिका

Rajasthan Weather: जयपुर। राजस्थान में ओलावृष्टि और बारिश के बाद एक बार फिर सर्दी की दस्तक तेज हुई है। इसी बीच मौसम विभाग का नया अपडेट सामने आया है। राजस्थान में एक और वेदर सिस्टम एक्टिव होने जा रहा है। जिसके असर के चलते प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आएगा। मौसम विभाग ने भी कई जिलों में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की है।

इससे पहले शनिवार को सात जिलों में शीतलहर का दौर चला। राज्य के अधिकतर शहरों में रात और दिन के तापमान में गिरावट हुई। प्रदेश में रात के न्यूनतम तापमान में 12 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है।

माउंट आबू में सबसे कम रात का पारा माइनस पांच डिग्री और सीकर में माइनस 2.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, दो शहरों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के करीब रहा। मौसम केन्द्र के अनुसार नागौर में 0.5, लूणकरणसर में 0.3 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

माउंट आबू में छठी बार शून्य से नीचे पारा

माउंट आबू में इस सर्दी में छह बार तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया है। दो से छह जनवरी तथा 13 व 16 जनवरी को तापमान शून्य पर रहा। 7, 11 और 12 जनवरी को माइनस 1 डिग्री, जबकि 14 व 15 जनवरी को माइनस 3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

आज इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी

मौसम केन्द्र ने आज प्रदेश के 7 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर ने झुंझुनूं, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर व श्रीगंगानगर जिले में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।

फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ

एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 26-27 जनवरी को सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के पश्चिमी व उत्तरी भागों में 26 जनवरी को दोपहर बाद कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। 27 जनवरी को तंत्र का सर्वाधिक असर रहने और बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा अजमेर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है।

27 जनवरी को इन जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 27 जनवरी को प्रदेश के 18 जिलोंं में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-​बहरोड़, सीकर, सवाईमाधोपुर, टोंक, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में मेघगर्जन और व्रजपात के साथ बारिश की संभावना है।

इसलिए बढ़ रही सर्दी

मौसम विज्ञानियों के अनुसार इस बार ध्रुवीय ठंडी हवाओं (पोलर वोर्टेक्स) में आई कमजोरी के कारण ठंडी हवाएं बार-बार मैदानी इलाकों तक पहुंच रही हैं। इसके चलते जनवरी के अंत तक शीतलहर और घने कोहरे का असर बने रहने की संभावना है।

Updated on:

25 Jan 2026 09:45 am

Published on:

25 Jan 2026 09:44 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर ए​क्टिव होगा नया वेदर सिस्टम, 18 जिलों में बारिश-ओले गिरने का अलर्ट

