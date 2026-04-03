Weather Alert : राजस्थान में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि, जमीन पर बिछी ओलों की चादर, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

श्रीगंगानगर में दोपहर करीब सवा तीन बजे अचानक मौसम बदला। जिले के अर्जुनसर और राजियासर के बीच तेज हवा के साथ बारिश शुरू हुई और देखते ही देखते भयंकर ओलावृष्टि होने लगी। ओले इतनी भारी मात्रा में गिरे कि कुछ ही मिनटों में खेतों, सड़कों और आसपास के इलाकों में सफेद चादर बिछ गई। रेगिस्तान का यह इलाका मानो कश्मीर की वादियों जैसा दिखाई देने लगा। ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। क्षेत्र में गेहूं और अन्य फसलों को नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार इतनी तेज ओलावृष्टि का नजारा लंबे समय बाद देखने को मिला है।