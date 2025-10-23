Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम में एक बार बदलेगा। पश्विमी विक्षोभ सक्रिय होने से बूंदाबांदी का दौर चलेगा।

less than 1 minute read

जयपुर

image

kamlesh sharma

Oct 23, 2025

rajasthan weather update

फोटो- प​त्रिका

Rajasthan Weather Update: जयपुर। राजस्थान में मौसम में एक बार बदलेगा। पश्विमी विक्षोभ सक्रिय होने से बूंदाबांदी का दौर चलेगा।

मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 25 से 28 अक्टूबर के दौरान बादल छा सकते है। कहीं-कहीं बारिश भी हो सकती है।

शेष अधिकांश भागों में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं, आगामी दिनों में राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में लगभग सभी शहरों में मौसम साफ रहा।

जयपुर, सीकर, अलवर के आसपास कुछ जगहों पर आंशिक बादल छाए रहे।इधर, गुरुवार को 18 शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री से कम दर्ज किया गया। सबसे कम रात का न्यूनतम तापमान सीकर में 12.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं दिन का सबसे अधिक तापमान बाड़़मेर में 37.4 डिग्री दर्ज किया गया।

विभाग ने किसानों और आमजन को सलाह दी कि इस दौरान मौसम में अचानक बदलाव के चलते खुले में रखे अनाज को सुरक्षित स्थान पर रख लें। साथ ही, तापमान में उतार-चढ़ाव से सुबह-शाम हल्की ठंडक बढ़ सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Oct 2025 07:32 pm

Published on:

23 Oct 2025 07:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आपकी बातः बच्चों में कुपोषण की समस्या को खत्म करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

ओपिनियन

राजस्थान में भय का माहौल पैदा कर रहे हिस्ट्रीशीटर, जानिए किस जिले में कितने आदतन अपराधी; कौनसा नंबर 1

rajasthan crime
Patrika Special News

बीसलपुर बांध: जितना पानी बह गया, उतने पानी से 3 बार बीसलपुर और 11 बार ईसरदा बांध भर जाता

​​​​Bisalpur Dam
जयपुर

बिहार विधानसभा चुनाव: राजस्थान के ‘जादूगर’ ने सुलझाया महागठबंधन का पेंच, तेजस्वी यादव होंगे CM फेस

Former Rajasthan CM Ashok Gehlot
जयपुर

राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल: दिल्ली-मुंबई की तर्ज पर बनाई गईं 2 नई पोस्ट; जानें क्या होगा इनका काम

reshuffle in Rajasthan Police
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.