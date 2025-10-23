Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

जयपुर, सीकर, अलवर के आसपास कुछ जगहों पर आंशिक बादल छाए रहे।इधर, गुरुवार को 18 शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री से कम दर्ज किया गया। सबसे कम रात का न्यूनतम तापमान सीकर में 12.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं दिन का सबसे अधिक तापमान बाड़़मेर में 37.4 डिग्री दर्ज किया गया।