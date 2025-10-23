Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

फोटो- पत्रिका
Rajasthan Weather Update: जयपुर। राजस्थान में मौसम में एक बार बदलेगा। पश्विमी विक्षोभ सक्रिय होने से बूंदाबांदी का दौर चलेगा।
मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 25 से 28 अक्टूबर के दौरान बादल छा सकते है। कहीं-कहीं बारिश भी हो सकती है।
शेष अधिकांश भागों में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं, आगामी दिनों में राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में लगभग सभी शहरों में मौसम साफ रहा।
जयपुर, सीकर, अलवर के आसपास कुछ जगहों पर आंशिक बादल छाए रहे।इधर, गुरुवार को 18 शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री से कम दर्ज किया गया। सबसे कम रात का न्यूनतम तापमान सीकर में 12.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं दिन का सबसे अधिक तापमान बाड़़मेर में 37.4 डिग्री दर्ज किया गया।
विभाग ने किसानों और आमजन को सलाह दी कि इस दौरान मौसम में अचानक बदलाव के चलते खुले में रखे अनाज को सुरक्षित स्थान पर रख लें। साथ ही, तापमान में उतार-चढ़ाव से सुबह-शाम हल्की ठंडक बढ़ सकती है।
