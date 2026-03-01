21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather Update : राजस्थान में 22 मार्च को फिर बदलेगा मौसम, बारिश का अलर्ट

Rajasthan Rain Forecast : मौसम केन्द्र के अनुसार 22 मार्च को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के साथ शेखावाटी क्षेत्र में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Mar 21, 2026

Rajasthan Rain Forecast

सीकर में शनिवार शाम को हुई बारिश। फोटो पंकज पारमुवाल

जयपुर। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर शनिवार को खत्म हो गया। राज्य में आंधी बारिश और ओलावृष्टि के बाद दिन के तापमान सामान्य से पांच से आठ डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे दिन और रात को सर्दी का अहसास रहा।

मौसम केन्द्र के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 18 मिमी वर्षा झुंझुनूं जिले के मंडावा में रिकॉर्ड की गई।

बारिश के असर से राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को जैसलमेर, बाड़मेर, सीकर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। प्रदेश के बाकी अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहा।

22 मार्च को फिर बदलेगा मौसम

मौसम केन्द्र के अनुसार 22 मार्च को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के साथ शेखावाटी क्षेत्र में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इसके बाद अगले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने के आसार हैं।आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश में हीटवेव (लू) चलने की कोई संभावना नहीं है।

जैसलमेर में बारिश, सर्द हवाओं ने घोली शीतलता

जैसलमेर में दोपहर के समय शीतल हवाएं चलने लगीं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम में आई इस ठंडक से जहां लोगों को राहत मिली, वहीं अचानक हुए परिवर्तन ने दैनिक गतिविधियों को प्रभावित किया। शाम करीब पांच बजे मौसम ने तेज रूप ले लिया। गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हुई, जो कभी धीमी तो कभी तेज रफ्तार से जारी रही। इस दौरान सड़कों पर आवाजाही कम हो गई और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाते नजर आए।

ठंडी हवा से मौसम रहा सुहाना

कोटा समेत हाड़ौती अंचल में शनिवार को मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। सुबह तेज धूप खिली, दिन चढ़ने के साथ बादलों की आवाजाही बनी रही। ठंडी हवाएं चलने से मौसम में ठंडक रही। जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि इसके बावजूद अधिकतम तापमान में फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। कोटा का अधिकतम तापमान 2 डिग्री बढ़कर 30.8 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 1 डिग्री गिरकर 17.0 डिग्री सेल्सियस रहा।

दरअसल, हाड़ौती अंचल में शुक्रवार को हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण तापमान में अचानक गिरावट आ गई थी। इससे पहले 12 मार्च को अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री तक पहुंच गया था। जिसके चलते पंखों की रफ्तार तेज हो गई थी और कूलर भी चलने लगे थे, लेकिन मौसम में आए बदलाव के बाद कूलर फिर बंद हो गए और पंखों की गति भी धीमी हो गई।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Mar 2026 09:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Update : राजस्थान में 22 मार्च को फिर बदलेगा मौसम, बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान पत्रिका अपने सिद्धांतों पर अडिग है: लोकसभा स्पीकर

Lok Sabha Speaker Om Birla
राष्ट्रीय

कर्पूर चंद्र कुलिश ने निष्पक्ष पत्रकारिता से राजस्थान को दिशा दी: CM भजनलाल

CM Bhajanlal attended the Patrika-Keynote Event
राष्ट्रीय

“मत बुरे करम कर बंदे, वरना पछताएगा; भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा।”, दूसरे दिन कथा में बोले प्रदीप मिश्रा

जयपुर

लोगों की धारणा रही है कि राजस्थान पत्रिका में लिखा है तो सच है: CM मोहन यादव

CM Mohan Yadav
राष्ट्रीय

इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करना है तो मीडिया को मजबूत करना होगा: रिटायर्ड जस्टिस अजय रस्तोगी

Retired Justice Ajay Rastogi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.